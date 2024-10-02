Ди Грегорио удален за игру рукой вне штрафной в матче «Ювентуса» с «Лейпцигом»
Голкипер «Ювентуса» получил красную карточку в матче Лиги чемпионов.
Микеле Ди Грегорио, выйдя за пределы штрафной площади в попытке сорвать атаку «Лейпцига» на 57-й минуте, коснулся мяча рукой.
Главный судья Франсуа Летексье изучил повтор и удалил итальянца.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости