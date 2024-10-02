Соболев впервые забил за «Зенит» – в Кубке России. Фанаты встретили гол свистом

Александр Соболев забил первый гол после перехода в «Зенит».

На 61-й минуте игры с «Акроном » в Фонбет Кубке России форвард, находясь на краю штрафной площади, получил передачу от Густаво Мантуана , остановил мяч и точно пробил в дальний нижний угол. Его команда повела со счетом 4:0.

Зрители на «Газпром Арене» встретили первый гол новичка недовольным гулом и свистом.

Соболев принял участие в пяти матчах в составе «Зенита ». Подробно его статистику можно изучить здесь .