Соболев впервые забил за «Зенит» – в Кубке России. Фанаты встретили гол свистом
Александр Соболев забил первый гол после перехода в «Зенит».
На 61-й минуте игры с «Акроном» в Фонбет Кубке России форвард, находясь на краю штрафной площади, получил передачу от Густаво Мантуана, остановил мяч и точно пробил в дальний нижний угол. Его команда повела со счетом 4:0.
Зрители на «Газпром Арене» встретили первый гол новичка недовольным гулом и свистом.
Соболев принял участие в пяти матчах в составе «Зенита». Подробно его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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