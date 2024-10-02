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  • Ульрайх за слова «сядь, дрочила» и «стой там, бомж» отстранен на 1 матч и оштрафован на 20 тысяч евро. Вратарь «Баварии» высказался в адрес представителей «Байера»
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Ульрайх за слова «сядь, дрочила» и «стой там, бомж» отстранен на 1 матч и оштрафован на 20 тысяч евро. Вратарь «Баварии» высказался в адрес представителей «Байера»

Свен Ульрайх отстранен на один матч за оскорбления членов делегации «Байера».

Вратарь «Баварии» наказан за «явно антиспортивное поведение». Он также получил штраф в размере 20 тысяч евро за инцидент на матче с «Байером».

Команды сыграли вничью (1:1) в 5-м туре Бундеслиги. Позднее в соцсетях появилось видео с гневными высказываниями Ульрайха. Сначала резервный вратарь мюнхенцев жаловался на то, что соперники затягивают время, а затем обратился к кому-то из леверкузенского клуба: «Стой там, бомж». 

Через несколько секунд Ульрайх крикнул спортивному директору «Байера» Симону Рольфесу: «Эй, сядь, Рольфес, дрочила». 

После этого дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза начал проверку эпизода, а Ульрайх извинился. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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46сегодня, 09:17
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