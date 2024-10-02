  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Глупость и бред. У человека, который это написал, больное воображение». Газзаев о намерении баллотироваться в президенты РФС
26

«Глупость и бред. У человека, который это написал, больное воображение». Газзаев о намерении баллотироваться в президенты РФС

Валерий Газзаев опроверг слухи о намерении баллотироваться на пост главы РФС.

– Пишут, что вы собираетесь баллотироваться в президенты РФС.

– У человека, который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред, – сказал бывший главный тренер ЦСКА. 

Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)
69сегодня, 13:38
Валерий Газзаев: «Я против варягов-ноунеймов. В РПЛ должны работать отечественные специалисты, играть – россияне в большинстве, особенно когда наш футбол в изоляции»
1556 августа, 21:53
Газзаев о 4-летнем контракте Карпина и сборной: «Долговато, РФС погорячился. С Капелло уже был негативный опыт. История ничему не учит»
4828 июня, 10:23
Аршавин, Жирков, Дзагоев, Титов, Онопко, Глеб, Гуренко сыграют в ретро-матче Россия – Беларусь
2325 июня, 12:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Барсы» на «Янг Бойз» тоже вышли молодые пацаны. Воспитанники тащат команду Флика
18 минут назадСпецпроект
Булыкин о намерении баллотироваться в президенты РФС: «Я пока не в курсе. Даже не знаю, когда выборы»
429 минут назад
Шченсны о переходе в «Барселону»: «Это момент гордости, я стал частью семьи. Левандовски сыграл очень важную роль – именно ему пришла в голову идея убедить меня»
1441 минуту назад
Лига конференций стартует! «Рапид» в гостях у «Истанбула», «Челси», «Фиорентина», «Бетис», «Астана» и минское «Динамо» проведут матчи в четверг
848 минут назадLive
Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)
69сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Бурлак о снижении интереса к футболу в России: «Fan ID – главная причина, все прекрасно понимают. Посещаемость «Спартака», «Зенита», ЦСКА падает по сравнению с Кубком, без фанатов поддержка проседает»
17 минут назад
Дьяков о том, что Дзюба забивает только аутсайдерам: «Это скептики, диванные эксперты. Он – один из лучших бомбардиров в нашем футболе, частенько забивает большим клубам»
7 минут назад
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
213 минут назад
«Динамо» Москва – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1314 минут назад
«Химки» – «Ростов». 2:2 – Малентиевич сравнял на 88-й, команды пробьют пенальти! Онлайн-трансляция
816 минут назадLive