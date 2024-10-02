«Глупость и бред. У человека, который это написал, больное воображение». Газзаев о намерении баллотироваться в президенты РФС

Валерий Газзаев опроверг слухи о намерении баллотироваться на пост главы РФС.

– Пишут, что вы собираетесь баллотироваться в президенты РФС.

– У человека, который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)