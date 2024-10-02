«Глупость и бред. У человека, который это написал, больное воображение». Газзаев о намерении баллотироваться в президенты РФС
Валерий Газзаев опроверг слухи о намерении баллотироваться на пост главы РФС.
– Пишут, что вы собираетесь баллотироваться в президенты РФС.
– У человека, который это написал, видимо, больное воображение. Это глупость и бред, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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