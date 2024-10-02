Мирра Андреева третий раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000 и дебютирует в топ-20
22-я ракетка мира Мирра Андреева обыграла №45 Магду Линетт в четвертом круге в Пекине – 6:1, 6:3.
17-летняя Андреева третий раз вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000. Ранее она доходила до этой стадии в Мадриде и Цинциннати. В целом это будет ее седьмой четвертьфинал на уровне тура.
За счет этого результата россиянка дебютирует в топ-20. Дальше она поборется с Чжэн Циньвэнь или Амандой Анисимовой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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