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Фанаты запустили игрушечный вертолет над полем на матче «Зенит» – «Акрон» в Кубке. Служба безопасности стадиона ищет сделавших это

Болельщики запустили игрушечный вертолет во время матча «Зенит» – «Акрон».

Команды играют в Санкт-Петербурге в  рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Во время матча болельщики запустили над полем игрушечный вертолет. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник «Зенита» сбил игрушку и не позволил остальным игрокам приближаться к ней. В настоящее время служба безопасности «Газпром-Арены» ищет запустившего вертолет.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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logoФОНБЕТ Кубок России
происшествия
болельщики
logoГазпром Арена (Крестовский)
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