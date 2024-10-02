Фанаты запустили игрушечный вертолет над полем на матче «Зенит» – «Акрон» в Кубке. Служба безопасности стадиона ищет сделавших это
Болельщики запустили игрушечный вертолет во время матча «Зенит» – «Акрон».
Команды играют в Санкт-Петербурге в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Во время матча болельщики запустили над полем игрушечный вертолет. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник «Зенита» сбил игрушку и не позволил остальным игрокам приближаться к ней. В настоящее время служба безопасности «Газпром-Арены» ищет запустившего вертолет.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости