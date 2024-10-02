Фанаты запустили игрушечный вертолет над полем на матче «Зенит» – «Акрон» в Кубке. Служба безопасности стадиона ищет сделавших это

Болельщики запустили игрушечный вертолет во время матча «Зенит» – «Акрон».

Команды играют в Санкт-Петербурге в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Во время матча болельщики запустили над полем игрушечный вертолет. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник «Зенита » сбил игрушку и не позволил остальным игрокам приближаться к ней. В настоящее время служба безопасности «Газпром-Арены» ищет запустившего вертолет.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).