Выставочные матчи НХЛ. «Тампа» против «Флориды», «Каролина» примет «Нэшвилл», «Сиэтл» встретится с «Эдмонтоном»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Каролина» – «Нэшвилл» – 02:00
«Тампа» – «Флорида» – 02:00
«Виннипег» – «Калгари» – 03:00
«Анахайм» – «Юта» – 05:00
«Сиэтл» – «Эдмонтон» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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