«Шахтер» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Шахтер» сыграет с «Аталантой» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

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