Алексей Железняков: «Валиеву нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты»
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Подавать апелляции в европейские суды — это бесполезный номер. Не вижу в этом смысла, потому что игра идет в одни ворота. И она больше не против Камилы Валиевой, а против страны в целом.
Конечно, нужно бороться всегда и до конца. Но здесь все настолько очевидно, что уже унизительно получается.
Нашу девочку нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты.
Камиле тяжело оттого, что ее прошлое ворошат. По идее надо все это забыть как страшный сон и идти вперед и чувствовать поддержку от государства и народа.
Все у нее будет хорошо. А эти апелляции унизительны для нас!» — сказал хореограф Алексей Железняков.
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