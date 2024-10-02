Алексей Железняков: «Валиеву нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты»

Алексей Железняков заявил, что Валиеву нужно поддержать всей страной.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Подавать апелляции в европейские суды — это бесполезный номер. Не вижу в этом смысла, потому что игра идет в одни ворота. И она больше не против Камилы Валиевой, а против страны в целом.

Конечно, нужно бороться всегда и до конца. Но здесь все настолько очевидно, что уже унизительно получается.

Нашу девочку нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты.

Камиле тяжело оттого, что ее прошлое ворошат. По идее надо все это забыть как страшный сон и идти вперед и чувствовать поддержку от государства и народа.

Все у нее будет хорошо. А эти апелляции унизительны для нас!» — сказал хореограф Алексей Железняков .