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КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур», «Нефтехимик» сыграет с «Ладой»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» примет «Амур», «Нефтехимик» сыграет с «Ладой».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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