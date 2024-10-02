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Денисов о словах Тюкавина: «Сказал на всю страну – нужно отвечать, покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Я вижу 3:2 на табло, вот и все»

Даниил Денисов высказался о словах Константина Тюкавина в его адрес.

После матча команд в 9-м туре Мир РПЛ, который прошел 22 сентября, Тюкавин сказал, что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол. Матч чемпионата завершился со счетом 2:2.

В сегодняшней игре Пути РПЛ Фонбет Кубка России Тюкавин вышел на замену на 74‑й минуте и не отметился результативными действиями, Денисов сыграл с 46‑й минуты. Матч завершился победой красно‑белых со счетом 3:2.

– Мы победили 3:2, забили в конце матча. Проявили хорошие качества. Сегодня мы были командой.

– Вы не могли не слышать о словах Тюкавина…

– Мы русские ребята и должны держаться вместе. Я играю за «Спартак», если обижают меня, обижают и клуб. А если клуб обижают, я никогда не останусь в стороне. Слышал его слова, конечно.

– Задели?

– Неправильно так говорить. Сегодня аукнулось. Карма – не то слово, но победа заслуженная. Что касается меня и Тюкавина – нас вызовут в сборную. Как пойдет наша встреча – спросите не у меня. Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?

Еще мне показывали статистику Тюкавина против «Спартака»: несколько побед против десятка поражений. Я выходил на поле и вся команда выходила показать, что мы сильнее всех слов. Я вижу 3:2 на табло, вот и все.

– После вашего выхода на поле стал счет 3:2. Это особенно радует?

– В последний раз не удалось добиться победы. Сегодня победили.

– Какие отношения между вами были до?

– Мы представляли разные города на Спартакиадах и чемпионатах. У нас с ним были противостояния. Но лично я никогда не выражался в таком ключе об игроках сборной. Русские должны держаться вместе. В нынешних условиях это неприемлемо.

– Первым руку должен протянуть Тюкавин?

– Даже сейчас я не говорю, что кто‑то что‑то умеет или нет. Мы боремся командой. Слова – неприемлемо.

– Закрыли Тюкавина?

– Давайте не будем. Старый мем. Если есть варианты для нового названия моего канала – предлагайте, – сказал защитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoДаниил Денисов
logoКонстантин Тюкавин
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