МЛС. «Интер Майами» сыграет в гостях с «Коламбус Крю», «Атланта» Миранчука примет «Монреаль»
В МЛС пройдут очередные матчи.
3 октября «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Коламбус Крю», а «Атланта» Алексея Миранчука примет «Монреаль Импэкт».
МЛС
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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