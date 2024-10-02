МЛС. «Интер Майами» сыграет в гостях с «Коламбус Крю», «Атланта» Миранчука примет «Монреаль»

В МЛС пройдут очередные матчи.

3 октября «Интер Майами » Лионеля Месси сыграет в гостях с «Коламбус Крю », а «Атланта » Алексея Миранчука примет «Монреаль Импэкт ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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