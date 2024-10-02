Глушенков получил травму спустя 7 минут после выхода на поле в матче с «Акроном». «Зенит» израсходовал все замены и доигрывает в меньшинстве

Максим Глушенков получил травму в матче с «Акроном».

Полузащитник «Зенита » вышел на замену вместо Александра Ерохина на 64-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 71-й минуте игры Глушенков сел на газоне в районе центрального круга, держась за заднюю поверхность левого бедра – перед этим он потянулся ногой за верховым мячом. Полузащитнику оказали помощь врачи, однако он не смог продолжить игру и ушел в раздевалку.

На момент травмы Глушенкова «Зенит» уже сделал все 5 разрешенных замен. Команда Сергея Семака будет доигрывать матч вдесятером.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).