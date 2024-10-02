Глушенков получил травму спустя 7 минут после выхода на поле в матче с «Акроном». «Зенит» израсходовал все замены и доигрывает в меньшинстве
Максим Глушенков получил травму в матче с «Акроном».
Полузащитник «Зенита» вышел на замену вместо Александра Ерохина на 64-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На 71-й минуте игры Глушенков сел на газоне в районе центрального круга, держась за заднюю поверхность левого бедра – перед этим он потянулся ногой за верховым мячом. Полузащитнику оказали помощь врачи, однако он не смог продолжить игру и ушел в раздевалку.
На момент травмы Глушенкова «Зенит» уже сделал все 5 разрешенных замен. Команда Сергея Семака будет доигрывать матч вдесятером.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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