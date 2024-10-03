Месси сделал дубль за 5 минут в матче с «Коламбусом». У Лео 17+10 в 16 играх сезона МЛС

Лионель Месси забил два гола в матче МЛС с «Коламбус Крю» (3:2).

Форвард «Интер Майами » отличился на 45-й, а также и на 5-й добавленной к первому тайму минутах.

Месси забил во второй игре подряд, ранее – во встрече с «Шарлотт» (1:1).

Всего в 16 матчах сезона МЛС на счету 37-летнего игрока сборной Аргентины 17 голов и 10 ассистов.