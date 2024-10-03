Месси сделал дубль за 5 минут в матче с «Коламбусом». У Лео 17+10 в 16 играх сезона МЛС
Лионель Месси забил два гола в матче МЛС с «Коламбус Крю» (3:2).
Форвард «Интер Майами» отличился на 45-й, а также и на 5-й добавленной к первому тайму минутах.
Месси забил во второй игре подряд, ранее – во встрече с «Шарлотт» (1:1).
Всего в 16 матчах сезона МЛС на счету 37-летнего игрока сборной Аргентины 17 голов и 10 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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