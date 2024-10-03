«Боруссия» лидирует в ЛЧ после 2-го тура. «Брест» – 2-й. «Ливерпуль» – 5-й, «Ювентус» – 7-й, «Барселона» – 16-я, «Реал» – 17-й, «Милан» – 32-й из 36
«Боруссия» занимает первую строчку в таблице общего этапа Лиги чемпионов.
Дортмундцы набрали шесть очков и забили 10 голов при одном пропущенном.
Также по две победы у «Бреста», «Бенфики», «Байера», «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Ювентуса».
Восьмое место делят «Манчестер Сити» и «Интер». «Арсенал» идет 13-м, «Бавария» – 15-й, «Барселона» – 16-й, «Реал» – 17-м, «ПСЖ» делит с «Лиллем» 18-е место, «Атлетико» занимает 23-ю строчку, «Милан» – 32-ю.
Напомним, в 1/8 финала напрямую выходят первые восемь клубов. Команды, которые займут строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах. Остальные вылетают из еврокубков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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