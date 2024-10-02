Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на документы Федерального верховного суда Швейцарии.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные после положительной допинг-пробы, взятой в декабре 2021 года, аннулированы.
Россия лишилась золота командного турнира Олимпиады-2022 после вычета очков, заработанных Валиевой. Золотая медаль перешла сборной Америки, россияне опустились на третье место.
«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой.
Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта.
Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов», – говорится в документе.
Сообщается, что апеллянт при подаче первого заявления утверждает, что CAS ошибочно признал свою юрисдикцию. В оспариваемом арбитражном решении комиссия установила, что решение, принятое в отношении возможного нарушения антидопинговых правил, может быть оспорено исключительно в CAS.
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