Хавбека «Ман Сити» Нунеша арестовали по подозрению в краже. Он выхватил телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного клуба, думая, что его снимают (El Mundo)

Футболиста «Манчестер Сити» арестовали за кражу.

Игрок «горожан» Матеуш Нунеш был задержан в воскресенье, 8 сентября, сообщает El Mundo.

Португальца подозревают в краже мобильного телефона у 58-летнего человека в ночном клубе La Riviera в Мадриде, где футболист проводил выходные с друзьями.

Инцидент произошел около 5:30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нунеш выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и что Нунеш, очень разозлившись, отобрал у него телефон и сказал, что не отдаст его.

По другой версии, посетитель заведения дотронулся до игрока, держа в руке телефон, и Матеуш отобрал устройство, думая, что его снимают. 58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити » чужой телефон и задержала его. Отмечается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Подозреваемый был доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя его освободили под залог до суда.