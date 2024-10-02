Хавбека «Ман Сити» Нунеша арестовали по подозрению в краже. Он выхватил телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного клуба, думая, что его снимают (El Mundo)
Игрок «горожан» Матеуш Нунеш был задержан в воскресенье, 8 сентября, сообщает El Mundo.
Португальца подозревают в краже мобильного телефона у 58-летнего человека в ночном клубе La Riviera в Мадриде, где футболист проводил выходные с друзьями.
Инцидент произошел около 5:30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нунеш выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и что Нунеш, очень разозлившись, отобрал у него телефон и сказал, что не отдаст его.
По другой версии, посетитель заведения дотронулся до игрока, держа в руке телефон, и Матеуш отобрал устройство, думая, что его снимают. 58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити» чужой телефон и задержала его. Отмечается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
Подозреваемый был доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя его освободили под залог до суда.
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