«Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС, у Месси 46-й трофей в карьере
«Интер Майами» досрочно стал победителем регулярного чемпионата МЛС.
Сегодня клуб из Флориды обыграл «Коламбус Крю» (3:2) и после 32 матчей с 68 очками обеспечил себе первое место в общей таблице лиги.
Таким образом, «Интер Майами» выиграл Supporters’ Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.
Для форварда флоридцев Лионеля Месси, оформившего сегодня дубль, это 46-й титул в карьере. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости