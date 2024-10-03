«Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС, у Месси 46-й трофей в карьере

«Интер Майами » досрочно стал победителем регулярного чемпионата МЛС.

Сегодня клуб из Флориды обыграл «Коламбус Крю» (3:2) и после 32 матчей с 68 очками обеспечил себе первое место в общей таблице лиги.

Таким образом, «Интер Майами» выиграл Supporters’ Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС .

Для форварда флоридцев Лионеля Месси , оформившего сегодня дубль, это 46-й титул в карьере. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».