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«Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС, у Месси 46-й трофей в карьере

«Интер Майами» досрочно стал победителем регулярного чемпионата МЛС.

Сегодня клуб из Флориды обыграл «Коламбус Крю» (3:2) и после 32 матчей с 68 очками обеспечил себе первое место в общей таблице лиги.

Таким образом, «Интер Майами» выиграл Supporters’ Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.

Для форварда флоридцев Лионеля Месси, оформившего сегодня дубль, это 46-й титул в карьере. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
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