«Динамо» о посте «Спартака» после победы в Кубке: «Неудачные эмодзи, чтобы сообщить то, они хотели. Трэш-ток сейчас в моде, но здесь это выглядит не очень»
В «Динамо» отреагировали на пост в телеграм-канале «Спартака» после матча Кубка.
После дерби в Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу со счетом 3:2, в телеграм-канале красно-белых был опубликован пост с эмодзи банана и женщины с ребенком, напоминающий фанатскую кричалку фанатов о бело-голубых: «Банана, банана-мама, в жопу ###### (трахнули – Спортс’‘) московское «Динамо».
«Так скажем, неудачные эмодзи для того, чтобы сообщить то, что хотел нам сообщить «Спартак». Сейчас в принципе это довольно модно – трэш-ток, какие-то жесткие высказывания.
Соперник, который побеждает своего оппонента, может позволить себе многое. Но здесь, на мой взгляд, это выглядит не очень, учитывая эмодзи мамы и ребенка. Я бы так не сделал», – сказал руководитель медиаслужбы «Динамо» Дмитрий Симонов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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