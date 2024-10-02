Роман Ротенберг: «Нужна инфраструктура, больше катков, чтобы ребята никуда не уезжали, а играли на родине. Путин поддерживает хоккей, сам играет, наша задача – делать свою работу на 100%»

Роман Ротенберг считает, что в России нужно строить больше хоккейных катков.

– В чем парадокс? Нас санкции душат, а дети идут в хоккей, вырастают и попадают в топ-команды, как СКА?

– Делается правильная работа внутри страны. Создается правильная конкуренция. Детишки наши будут в турнирах играть. Академии «Динамо » Минск против СКА. Чем больше таких игр на клубном уровне, на уровне сборных, тем лучше будет для всех.

Игроки будут развиваться. Нужна конкуренция. Это работа тренеров, менеджеров, функционеров. Хоккей развивается, нужна инфраструктура, нужно строить катки, создавать условия для ребят, чтобы они никуда не уезжали, а играли у нас на родине, развивали хоккей.

Нужно искать возможности, чтобы было больше катков. Работаем над этим. С помощью государства, частных инвесторов. Наш президент Владимир Владимирович Путин поддерживает хоккей, сам играет, и мы имеем возможность развивать хоккей. Наша задача – делать свою работу на 100 процентов каждый день, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о встрече СКА с Путиным и Лукашенко: «Уникальное событие – такого не было ни у кого и вряд ли повторится. Слова мотивации будут с игроками на всю жизнь, помогут выигрывать»