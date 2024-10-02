Канадский фигурист Николай Соренсен отстранен минимум на 6 лет за сексуальное злоупотребление
Канадского фигуриста Соренсена отстранили за «сексуальное злоупотребление».
В январе 35-летнего Николая Соренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании.
Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.
Сегодня канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление». Решение подлежит обжалованию.
Фурнье-Бодри и Соренсен заняли 9-е место на чемпионате мира-2024.
Дуэт заявлен на турнир Shanghai Trophy, который пройдет в Шанхае с 3 по 5 октября.
Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: X Кристин Бреннан
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