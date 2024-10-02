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Канадский фигурист Николай Соренсен отстранен минимум на 6 лет за сексуальное злоупотребление

Канадского фигуриста Соренсена отстранили за «сексуальное злоупотребление».

В январе 35-летнего Николая Соренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Сегодня канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление». Решение подлежит обжалованию.

Фурнье-Бодри и Соренсен заняли 9-е место на чемпионате мира-2024.

Дуэт заявлен на турнир Shanghai Trophy, который пройдет в Шанхае с 3 по 5 октября.

Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: X Кристин Бреннан
происшествия
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Николай Соренсен
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