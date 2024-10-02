Михаэль Шумахер появился на публике впервые после травмы – на свадьбе дочери. Гостям запретили снимать мероприятие (Fox Sports)
Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет.
Семикратный чемпион «Формулы-1», по информации ряда СМИ, посетил церемонию бракосочетания своей дочери Джины, которая состоялась на Мальорке.
Мероприятие проходило в особняке, принадлежащем семье Шумахер – супруга Михаэля Коринна приобрела его в 2017 году, сообщает Fox Sports.
По информации британской прессы, внутрь особняка было запрещено проносить телефоны и любые средства для съемки. Также семьей Шумахер была нанята частная охрана, чтобы не допустить возможности проникновения на территорию и в сам особняк посторонних.
Как сообщают местные издания, непосредственно церемония продлилась не более получаса, после чего началось само празднование.
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