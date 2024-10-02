«Динамо» Загреб – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Монако» сыграет с «Динамо» Загреб во 2-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет Okko.

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