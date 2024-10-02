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«🍌🤱». «Спартак» намекнул на кричалку «Банана, банана-мама, в жопу ###### московское «Динамо» после победы в Кубке

«Спартак» опубликовал пост с отсылкой на кричалку о «Динамо» после победы в кубковом матче.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:2. Победный гол на 90-й минуте забил Виллиан Жозе.

После финального свистка в телеграм-канале красно-белых появился пост с эмодзи банана и женщины с ребенком, предположительно намекающий на нецензурную кричалку фанатов о бело-голубых: «Банана, банана-мама, в жопу ###### (трахнули – Спортс’‘) московское «Динамо».

Напомним, перед сегодняшним матчем «Динамо» опубликовало анонс с фразой: «Опять «Спартак»? Опять!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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