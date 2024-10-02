«🍌🤱». «Спартак» намекнул на кричалку «Банана, банана-мама, в жопу ###### московское «Динамо» после победы в Кубке
«Спартак» опубликовал пост с отсылкой на кричалку о «Динамо» после победы в кубковом матче.
В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:2. Победный гол на 90-й минуте забил Виллиан Жозе.
После финального свистка в телеграм-канале красно-белых появился пост с эмодзи банана и женщины с ребенком, предположительно намекающий на нецензурную кричалку фанатов о бело-голубых: «Банана, банана-мама, в жопу ###### (трахнули – Спортс’‘) московское «Динамо».
Напомним, перед сегодняшним матчем «Динамо» опубликовало анонс с фразой: «Опять «Спартак»? Опять!»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости