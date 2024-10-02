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Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, ЦСКА в гостях у «Астаны» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут пять матчей.

Красноярский «Енисей» примет казанский УНИКС, московский ЦСКА в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Локомотив-Кубань – 3-0, ЦСКА – 3-0, Пари Нижний Новгород – 3-0, Зенит – 3-0, Уралмаш – 1-1, Автодор – 1-2, Парма – 1-2, УНИКС – 1-2, Енисей – 1-2, Самара – 0-2, МБА-МАИ – 0-3, Астана – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoЕнисей
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoСамара
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
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