Лопес – пятикратный олимпийский чемпион, спор Федотова и ЦСКА, камбэк Сербии, США лидируют в медальном зачете Игр и другие новости

1. Герой дня на Олимпиаде-2024 в Париже – 41-летний кубинец Михаин Лопес, он стал пятикратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и завершил карьеру. Ему покорилось уникальное достижение. Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал.

Томас (США) победила на 200 м, Хокер (США) – на 1500 м и другие результаты в легкой атлетике. Все медали, разыгранные 6 августа, – здесь.

Сербия отыгралась с «-24» и победила Австралию в овертайме в 1/4 финала олимпийского турнира по баскетболу у мужчин, Франция выбила Канаду, Германия прошла Грецию, США разгромили Бразилию.

Россияне Коровашков и Петров вышли в полуфинал Игр на каноэ-двойках, показав 3-е время в квалификации.

Италия, США, Турция и Бразилия вышли в полуфинал женского волейбольного турнира. Швеция, Норвегия, Дания и Франция сыграют в 1/2 финала женского гандбольного турнира.

Сборная США с 24 победами опередила Китай и лидирует в медальном зачете, Австралия – 3-я.

2. В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на 94-й минуте упустило победу над «Рейнджерс» (1:1), «Фенербахче» Жозе Моуринью в гостях уступил «Лиллю» (1:2), пропустив на 91-й, ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграл вничью с «Мальме» (2:2). В Лиге конференций вратарь армянского «Ноа» Огнен Чанчаревич забил победный гол в ворота греческого АЕК прямым ударом из своей штрафной!

3. Трансферы. «Атлетико» и «Манчестер Сити» согласовали переход Хулиана Альвареса за 70+25 млн евро, форвард сборной Аргентины согласился на 5-летний контракт в Мадриде. «Барселона» и «РБ Лейпциг» договорились о трансфере Дани Ольмо за 55+7 млн евро, хавбек подпишет контракт на 6 лет. «Челси» близок к покупке Саму Омородиона у «Атлетико» за 45 млн евро. «ПСЖ» провел переговоры с «МЮ» по поводу Джейдона Санчо. «Бавария» и «Байер» договорились о трансфере Та за 25+5 млн евро.

4. Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финал Олимпиады-2024 в Париже, уехав на ужин.

5. Российский футбольный союз отказал Владимиру Федотову в выплате 200 млн рублей неустойки от ЦСКА за расторжение контракта, экс-тренер армейцев обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS). Клуб не воспринимает это решение как победу. Пишут, что Федотову по контракту с ЦСКА не полагалась компенсация за расторжение при месте в Мир РПЛ ниже 5-го, за топ-5 он мог получить 30-100% зарплаты до конца соглашения.

6. Климатические активисты пробрались на виллу Лионеля Месси на Ибице стоимостью 11 млн евро, облили фасад краской и сфотографировались с плакатом «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию». Президент Аргентины вступился за Лео: «Коммунизм – идеология, порожденная завистью и обидой на успешных. Ему нет места в цивилизованном мире».

7. Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени», ее партнером будет Дмитрий Соловьев. Олимпийская чемпионка так анонсировала свое шоу в Казани: «История о зарождении мира, о традициях, семье и роде». В анонсе она также названа «самой титулованной фигуристкой мира».

8. Польские судьи Франковски и Мусял украли дорожный знак, будучи пьяными, и попали в вытрезвитель в Люблине. Их отстранили от работы на ВАР в матче «Динамо» Киев и «Рейнджерс».

9. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 октября утвердить программу по развитию физкультуры и спорта.

10. Матч звезд КХЛ-2025 пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. «Наше Дело» готово организовать бой хоккеиста Артюхина и футболиста Тарасова.

11. Разное. Прыгуну с шестом Аммирати, сбившему планку гениталиями, предложили стать вебкам-моделью за 250 тысяч долларов. Премьер-министр Румынии Чолаку отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады из-за лишения гимнастки Бэрбосу бронзы. Прыгун с шестом Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч на Олимпиаде, на Евро-2024 быстрейшим был Мбаппе – 36,5 км/ч. У замминистра спорта Южного Судана украли 35 тысяч долларов и драгоценности в Париже.

12. Эдриан Ньюи заработает 100 млн долларов за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре. «Астон Мартин» также ведет переговоры с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

13. Товарищеские матчи. «Реал» обыграл «Челси» (2:1), «Барса» спаслась против «Милана» (2:2) благодаря дублю Левандовского.

14. Сова стала маскотом Российского антидопингового агентства (РУСАДА): «У нее острое зрение и слух, она всегда знает, что происходит в ее лесу».

15. Суд в Крыму отправил под арест до 29 сентября девятерых обвиняемых в нападении на боксера Дмитрия Двали. Их обвиняют в покушении на убийство чемпиона России.

Цитаты дня:

Валерий Газзаев: «Я против варягов-ноунеймов. В РПЛ должны работать отечественные специалисты, играть – россияне в большинстве, особенно когда наш футбол в изоляции»

Экс-директор «Матч ТВ» о зарплатах: «У рядовых сотрудников – 70-90 тысяч в среднем, лица канала зарабатывают основные деньги не на нем. Почти все шли туда за брендом»

Ибрагимович о вере: «Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? В моем мире каждый сам себе Бог – такое у меня мировоззрение»

Гаджиев за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «Преступник в глазах нашего народа, возмутил 3,5 млн жителей Дагестана»

Фелпс призвал к пожизненным отстранениям за допинг: «Если у вас положительный тест, вас не должны возвращать на соревнования»

Адам Пити о питании в олимпийской деревне: «Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей»

Кафельников о величии Джоковича: «Можно ли поставить его на одном уровне с Майклом Джорданом... Я не могу»

Трамп назвал Хабиба величайшим бойцом в истории: «Он выиграл 29 боев подряд, ни разу не проиграл и раунда»