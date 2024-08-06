Матч звезд КХЛ-2025 пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Теги Сибирь КХЛ Матч звезд КХЛ Кубок Вызова МХЛ Сибирь-Арена Хоккей

Матч звезд КХЛ-2025 пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

Сегодня, 6 августа, КХЛ и правительство Новосибирской области подписали соглашение о проведении Фонбет Недели Звезд Хоккея 2025 в Новосибирске на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тысяч зрителей.

1 февраля 2025 года пройдет Кубок Вызова МХЛ, 8-9 февраля – Матч звезд КХЛ.

«Среди кандидатов лига рассматривала другие города, в которых новые арены уже открылись, либо близки к сдаче в ближайшее время. При выборе региона-хозяина проведения звездного уикенда лига оценивает разные факторы, к которым относится не только инфраструктура арены, но и самого города, логистика до него и в самом городе, наличие гостиниц для участников и гостей Матча Звезд, а также заинтересованность местных властей и клуба.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю Звезд Хоккея», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ.

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30 комментариев
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Может быть станцию откроют, которая должна была открыться в 2023 году рядом с Ареной, мост отремонтируют, который второй год стоит перекопанный, наполовину перекрытый и без признаков хоть какой то строительной работы. Но это не точно
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Поздравляю соседей! Омск тоже рано или поздно примет
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То, что данное событие пройдет в Новосибирске, это хорошо. Но сам формат Матча Звёзд нужно менять, ибо он уже скучный(конкурсы ещё норм), игроки играют вполсилы
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Поздравляю соседей! Омск тоже рано или поздно примет
на новой арене думаю рано или поздно мы матча звёзд дождёмся
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Если и это не подстегнет запустить станцию Спортивная, то придется ждать нового приезда Мишустина
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Главное, чтобы не превращалось в фарс, как в НБА, а там глядишь и до Чукотки доберется.
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Ответ Максим Федер
Если и это не подстегнет запустить станцию Спортивная, то придется ждать нового приезда Мишустина
я думаю это гарантия того, что запустят, шлимком медийное событие, опять позориться на всю страну врядли станут, пешком дубасить со студенческой и обратно в гору, ещё и зимой, вообще палево....
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Ответ @yramydr
Так это все должны были сделать ещё до мчм 23
После февраля 2022 время остановилось, только арену достроили в кой то веке и то не в срок
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Ответ Zakharrrr
Может быть станцию откроют, которая должна была открыться в 2023 году рядом с Ареной, мост отремонтируют, который второй год стоит перекопанный, наполовину перекрытый и без признаков хоть какой то строительной работы. Но это не точно
Так это все должны были сделать ещё до мчм 23
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Ответ Zakharrrr
Может быть станцию откроют, которая должна была открыться в 2023 году рядом с Ареной, мост отремонтируют, который второй год стоит перекопанный, наполовину перекрытый и без признаков хоть какой то строительной работы. Но это не точно
Я ахренею если гости из столиц будут так же со Студенческой до арены гонять. Вот это будет стыдоба
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Ответ Zakharrrr
Может быть станцию откроют, которая должна была открыться в 2023 году рядом с Ареной, мост отремонтируют, который второй год стоит перекопанный, наполовину перекрытый и без признаков хоть какой то строительной работы. Но это не точно
Для этого надо хотя бы пару раз месяц матч звезд проводить в Новосибе)) а тут всего лишь два дня, на автобусе гости доберутся))
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Ответ Sever12
я думаю это гарантия того, что запустят, шлимком медийное событие, опять позориться на всю страну врядли станут, пешком дубасить со студенческой и обратно в гору, ещё и зимой, вообще палево....
Так если к мчм по хоккею не открыли, то и сейчас не факт
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Поздравляю соседей! Омск тоже рано или поздно примет
В Омске это экономически не выгодно (с) Чистяков
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Только смотреть это уже давно не интересно.
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Хороший выбор, хорошая новость
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Здорово, что в Новосибирске пройдет. Город заждался
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Неважно где, важен формат. Неужели не хватает ума, как вариант, свои против легов...
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Это здорово конечно, хорошо бы ещё и на Дальнем провести, там болелы были бы благодарны....
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