Матч звезд КХЛ-2025 пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Матч звезд КХЛ-2025 пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

Сегодня, 6 августа, КХЛ и правительство Новосибирской области подписали соглашение о проведении Фонбет Недели Звезд Хоккея 2025 в Новосибирске на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тысяч зрителей.

1 февраля 2025 года пройдет , 8-9 февраля – .

«Среди кандидатов лига рассматривала другие города, в которых новые арены уже открылись, либо близки к сдаче в ближайшее время. При выборе региона-хозяина проведения звездного уикенда лига оценивает разные факторы, к которым относится не только инфраструктура арены, но и самого города, логистика до него и в самом городе, наличие гостиниц для участников и гостей Матча Звезд, а также заинтересованность местных властей и клуба.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю Звезд Хоккея», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ.