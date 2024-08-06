«Наше Дело» готово организовать бой хоккеиста Артюхина и футболиста Тарасова: «Поединок крепких спортсменов был бы интересен»

Теги Локомотив Рубин Дмитрий Тарасов Сборная России по хоккею с шайбой Евгений Артюхин премьер-лига Россия Сборная России по футболу КХЛ MMA Чемпионат.com Наше Дело Хоккей

Евгений Артюхин может подраться с Дмитрием Тарасовым по правилам MMA.

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян рассказал, кто может стать потенциальным соперником в поединке для бывшего хоккеиста сборной России.

«У нас уже были переговоры с Дмитрием Тарасовым по поводу возможного поединка в «Нашем Деле».

Так что поединок этих двух крупных, габаритных, физически крепких спортсменов из разных дисциплин нам был бы интересен, но надо дождаться ответа от хоккеиста.

Я уже попросил наших матчмейкеров связаться с ним. Если мы найдем возможность организации его поединка у нас, то мы обязательно свяжемся также одними из первых с Тарасовым», – сказал Гулян.

Евгений Артюхин, экс-форвард силового плана, провел 430 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 1088 штрафных минут.

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27 комментариев
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Ну Артюхин во время игр в Нхл и Кхл умел кулаками махать, если его калатушка залетит Димону в голову, думаю Тарасов улетит в царство снов.
+40
0
+40
Артюхина надо ставить против Рыспаева, и закрыть все вопросы
+16
0
+16
Ответ Ratmir90
Ну Артюхин во время игр в Нхл и Кхл умел кулаками махать, если его калатушка залетит Димону в голову, думаю Тарасов улетит в царство снов.
Ну судя по всему голова ему нужна только для того чтоб в неё кушать, значит сотряс ему точно не грозит
+15
0
+15
И судьей поставить Милонова.
+9
0
+9
Ответ deadjoker
И судьей поставить Милонова.
А в этой лиге можно ли бить судью?
+7
0
+7
Поломает Тарасова , поэтому и желающих посмотреть много будет
+7
-1
+6
Ответ Ten Hug
Артюхин против Ривса))
Лучше Свитова)
+5
0
+5
Победитель встретится с победителем пары Монгол и Руки-базуки
+4
0
+4
Тарасов крепкий только на фоне Бузовой
+4
0
+4
Два дебила это сила!
+3
-1
+2
Лучше Телегина против Тарасова. Но это хэдлайнер вечера. А Бузова против Пелагеи на разогреве)))
+2
0
+2
Ответ олдовый манк
Ну судя по всему голова ему нужна только для того чтоб в неё кушать, значит сотряс ему точно не грозит
Тарасову? от ударов и пустоголовые падают, но вы отлично сказали!
+2
0
+2
Один лох в футболе, другой лузер в хоккее. Остаётся только ММА :)
+3
-1
+2
Тавгай против деревяшки
+2
-1
+1
Ок, поединок крепких спортсменов. А Тарасов тут причем?
+1
0
+1
Димон, есть более гуманные способы уйти из жизни!
А ведь нас могли убить шашками! Господи, какая легкая, приятная смерть! (с)
+1
0
+1
73 кг против 114, ок))))
+1
0
+1
Лучше пусть Тарасов с Бузовой выйдет. Как раз его уровень.
+1
0
+1
тарасов бил артюхина техникой, артюхин тарасова - интеллектом.
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Тарасов , если согласится, то останется инвалидом после 1 минуты спаринга
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Тарас за писиет против Артюхи выходить...
Артюха его уматает :::::Моё мнение такое::::
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Ответ dimspb
Поломает Тарасова , поэтому и желающих посмотреть много будет
Так Тарасов наконец-то встретится с Тютчевым. А то учился мало, футбол, в основном.
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Ответ Бакыт Кадыров
Артюхина надо ставить против Рыспаева, и закрыть все вопросы
Артюхин против Ривса))
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Тарасов, очень слабый) Артюхин хоккеист, умеет драться в отличии от Тарасова
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Ответ Yen Bedder
Победитель встретится с победителем пары Монгол и Руки-базуки
И суперфинал с Эдвардом Д’Билом
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Ответ Трент Резнор
Лучше пусть Тарасов с Бузовой выйдет. Как раз его уровень.
«У МЕНЯ БЫЛ БРАК СО СПОРТСМЕНОМ. МОЙ БЫВШИЙ МУЖ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ. ЕГО УЖЕ НЕ ЗНАЮТ, А РАНЬШЕ ЗНАЛИ. ЗАЧЕМ Я ПРО НЕГО НАПОМНИЛА? НИКТО БЫ НЕ ВСПОМНИЛ. РАНЬШЕ ОН ИГРАЛ ЗА МОЮ КОМАНДУ, ТЕПЕРЬ ОН БЕЗ КОМАНДЫ», — ВЫСКАЗАЛАСЬ БУЗОВА
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Ответ Melnikov1968
Один лох в футболе, другой лузер в хоккее. Остаётся только ММА :)
Футболист Дмитрий Тарасов опроверг информацию о своём дебоше в самолёте:
- Я дебоширил исключительно у стойки регистрации.
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