«Наше Дело» готово организовать бой хоккеиста Артюхина и футболиста Тарасова: «Поединок крепких спортсменов был бы интересен»
Евгений Артюхин может подраться с Дмитрием Тарасовым по правилам MMA.
Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян рассказал, кто может стать потенциальным соперником в поединке для бывшего хоккеиста сборной России.
«У нас уже были переговоры с Дмитрием Тарасовым по поводу возможного поединка в «Нашем Деле».
Так что поединок этих двух крупных, габаритных, физически крепких спортсменов из разных дисциплин нам был бы интересен, но надо дождаться ответа от хоккеиста.
Я уже попросил наших матчмейкеров связаться с ним. Если мы найдем возможность организации его поединка у нас, то мы обязательно свяжемся также одними из первых с Тарасовым», – сказал Гулян.
Евгений Артюхин, экс-форвард силового плана, провел 430 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 1088 штрафных минут.
А ведь нас могли убить шашками! Господи, какая легкая, приятная смерть! (с)
Артюха его уматает :::::Моё мнение такое::::
- Я дебоширил исключительно у стойки регистрации.