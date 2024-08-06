«Наше Дело» готово организовать бой хоккеиста Артюхина и футболиста Тарасова: «Поединок крепких спортсменов был бы интересен»

Евгений Артюхин может подраться с Дмитрием Тарасовым по правилам MMA.

Спортивный директор лиги « » Армен Гулян рассказал, кто может стать потенциальным соперником в поединке для бывшего хоккеиста сборной России.

«У нас уже были переговоры с по поводу возможного поединка в «Нашем Деле».

Так что поединок этих двух крупных, габаритных, физически крепких спортсменов из разных дисциплин нам был бы интересен, но надо дождаться ответа от хоккеиста.

Я уже попросил наших матчмейкеров связаться с ним. Если мы найдем возможность организации его поединка у нас, то мы обязательно свяжемся также одними из первых с Тарасовым», – сказал Гулян.

, экс-форвард силового плана, провел 430 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1088 штрафных минут.