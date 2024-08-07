Товарищеские матчи. «Реал» играет с «Челси», «Барса» против «Милана»
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
«Реал» играет с «Челси» в Шарлотте, «Барселона» встречается с «Миланом» в Балтиморе.
Товарищеские матчи
«Боруссия» Дортмунд Германия – «Вильярреал» Испания – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Терратс (30), 0:2 – Денис Суарес (49), 1:2 – Байно-Гиттенс (72), 2:2 – Забитцер (107).
- Дата проведения
- 7 августа, 02:00, «Банк оф Америка»
- Гол:
- 1:0 – 19 Васкес.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Васкес, Себальос, Модрич, Мартин, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго.
- Дата проведения
- 7 августа, 02:30
-
Барселона –
тер Стеген, Martín Langreo, Лангле, Кристенсен, Валье, Гюндоган, Касадо, Domínguez Viloria, Рафинья, Виктор, Левандовски.
-
Милан –
Торрьяни, Тиав, Томори, Терраччано, Салемакерс, Лофтус-Чик, Муса, Пулишич, Рафаэл Леау, Чуквуэзе, Йович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ждём отличные матчи.
Приятного просмотра.
Реал - Челси, удачи и без травм
обыграют Милан и Реал, то эти становятся кем?