Товарищеские матчи. «Реал» играет с «Челси», «Барса» против «Милана»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

« » играет с « » в Шарлотте, « » встречается с « » в Балтиморе.

Товарищеские матчи

« » Дортмунд Германия – « » – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Терратс (30), 0:2 – Денис Суарес (49), 1:2 – Байно-Гиттенс (72), 2:2 – Забитцер (107).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.