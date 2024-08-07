Товарищеские матчи. «Реал» играет с «Челси», «Барса» против «Милана»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Вильярреал серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Футбол

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

«Реал» играет с «Челси» в Шарлотте, «Барселона» встречается с «Миланом» в Балтиморе.

Товарищеские матчи

«Боруссия» Дортмунд Германия – «Вильярреал» Испания – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Терратс (30), 0:2 – Денис Суарес (49), 1:2 – Байно-Гиттенс (72), 2:2 – Забитцер (107).

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 августа, 02:00, «Банк оф Америка»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 19 Васкес.
Реал МадридКуртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Васкес, Себальос, Модрич, Мартин, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго.
ЧелсиЙоргенсен, Гюсто, Бадьяшиль, Колуилл, Джеймс, Лавия, Фернандес, Стерлинг, Нкунку, Мадуэке, Гиу.

 

Барселона Испания – Милан Италия
Дата проведения
7 августа, 02:30
Онлайн матча
Барселонатер Стеген, Martín Langreo, Лангле, Кристенсен, Валье, Гюндоган, Касадо, Domínguez Viloria, Рафинья, Виктор, Левандовски.
МиланТоррьяни, Тиав, Томори, Терраччано, Салемакерс, Лофтус-Чик, Муса, Пулишич, Рафаэл Леау, Чуквуэзе, Йович.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

18 комментариев
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Удачи командам, главное- без травм!!:)
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Ответ 3ST1M3
Все не дождусь эль классико под комментарий Генича и Шнякина 💪🏻
мощно)
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Надо завести будильник - чертовски интересная Барса у Флика! Пусть даже и товарняк.
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Улачи всем и без травм.
Ждём отличные матчи.
Приятного просмотра.
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а че Реал не начался? уже 8 минут позади
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Ааа погнали. Матч начался.
Реал - Челси, удачи и без травм
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Стерлинг пожирнел
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Ответ войд
Комментарий скрыт
А если эти середняки
обыграют Милан и Реал, то эти становятся кем?
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Ответ Green grass
Стерлинг пожирнел
Играет мало в последнее время. На скамейке поправился)
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Ответ Green grass
Стерлинг пожирнел
69кг )
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