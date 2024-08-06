Прыгун с шестом Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч на Олимпиаде. На Евро-2024 быстрейшим был Мбаппе – 36,5 км/ч

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 World Athletics (IAAF) сборная Швеции Олимпиада-2024 Килиан Мбаппе Арман Дюплантис Легкая атлетика

Прыгун с шестом Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч во время попытки на Олимпиаде.

Об этом пишет World Athletics. Накануне шведский спортсмен выиграл золото Парижа-2024, установив новый мировой рекорд – 6,25 метра.

Для сравнения, на чемпионате Европы-2024 по футболу быстрейшим был француз Килиан Мбаппе, развивший скорость 36,5 км/ч.

Также отмечается, что в рекордном прыжке запас Дюплантиса в высшей точке составил 47 сантиметров – потенциальный результат на 6,72 метра.

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100 комментариев
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жаль никто не замеряет какую скорость развивают местные посетители "красного и белого" за минуту до закрытия магазина. Болт бы офигел
+218
-17
+201
Ответ Фанат Доры Дуры
Прыгун тоже по траве бежал?)
Так он с шестом бежал
+130
-6
+124
Ответ Пнин
Комментарий скрыт
если бы эта шутка была шуткой
+110
-6
+104
Накануне шведский спортсмен выиграл золото Парижа-2024, установив новый мировой рекорд – 6,25 метра.

Также отмечается, что во время главного прыжка запас Дюплантиса в высшей точке составил 6,72 метра

То есть, он прыгнул на 12,97 метра ?
+72
-8
+64
чего не сделаешь, чтобы перелететь с запасом и не деформировать член
+58
-1
+57
И это со спаггетиной в руках весом 5 кг
+33
-1
+32
Скорость - это круто. Но скорость в его случае - это потенциальная энергия. И его задача эту сумасшедшую потенциальную энергию перевести в кинетическую за счет техники работы с шестом и управлением своим телом с максимальным КПД. То есть он не просто разгоняется до сумасшедшей скорости, он еще за счет техники трансформирует эту скорость в высоту прыжка почти без потерь. Очень круто...
+26
-1
+25
Ответ debond
а если Мбаппе наденет кроссовки и вперед по беговой дорожке? Он может и быстрее будет
Только если там, впереди, будет новый клуб с бОльшим контрактом, чем в Реале
+24
-3
+21
Ответ Лужин
Ну она может даже помогает в ускорении на каком-то этапе разбега, тянет тело за собой вперед.
Вот и эксперты по квантовой физике подтянулись.
+21
0
+21
Ответ Дмитрий Рабко
Накануне шведский спортсмен выиграл золото Парижа-2024, установив новый мировой рекорд – 6,25 метра. Также отмечается, что во время главного прыжка запас Дюплантиса в высшей точке составил 6,72 метра То есть, он прыгнул на 12,97 метра ?
Просто хорошо разогнался!
+20
0
+20
Он вне конкуренции. Киборг помноженый на вечность
+17
-1
+16
Ответ debond
а если Мбаппе наденет кроссовки и вперед по беговой дорожке? Он может и быстрее будет
Про пятиметповую палку в рукам умолчим
+15
-1
+14
Ответ Пнин
Комментарий скрыт
Вообще не шутка, стараюсь за сигаретами в алкомаркет за 10 минут до часа Х не заходить. Могут затоптать.
+15
-3
+12
Ответ dangora
Комментарий скрыт
Так футболист не весь матч с мячом бегает, и скорее всего скорость Мбаппе была замерена, когда он делал рывок без мяча
+12
-1
+11
Ну все-таки бежать по беговой дорожке и по газону - не одно и то же. Спринтеры на стометровке вообще разгонялись до 43 км/ч.
+12
-3
+9
Может ему перейти на бег. Там то без шеста надо будет бежать
+8
0
+8
Прыгун тоже по траве бежал?)
+29
-21
+8
И это с шестом , жесть
+7
0
+7
Ответ РодилсяРадиVertigo O
Может ему перейти на бег. Там то без шеста надо будет бежать
Меня, кстати, всегда интересовало, смогли бы барьеристы из 400м с/б конкурировать с бегунами в гладких 400м.
+5
0
+5
Ответ NoThanks
Скорость - это круто. Но скорость в его случае - это потенциальная энергия. И его задача эту сумасшедшую потенциальную энергию перевести в кинетическую за счет техники работы с шестом и управлением своим телом с максимальным КПД. То есть он не просто разгоняется до сумасшедшей скорости, он еще за счет техники трансформирует эту скорость в высоту прыжка почти без потерь. Очень круто...
Ну если подушнить, то кинетическая энергия разгона MV квадрат пополам, переходит в кинетическую энергию сгиба шеста kx пополам. Потенциал это mgh.
+4
0
+4
Ответ Andrey Maximkin
если бы эта шутка была шуткой
Кстати-это про любой магазин,торгующий алко официально!)
+5
-1
+4
Ответ Лыж_Ник
Бубка бежал сотку за 10,2. Интересно, за сколько Дюплантис пробежит.
Мне кажется, Дюплантис легко мог бы соревноваться в десятиборье, если бы захотел.
+4
0
+4
Ответ reus
Правда же, как такое возможно если у Болта в рекордном меньше, и с шестом еще. Попутный был)
У Болта средняя меньше. На пике быстрее разгоняются
+3
0
+3
Ответ Константин Ловков
Планка стояла на 6,25м, при этом перепрыгнул он ее так, что если бы она была на 6,72 метра – все равно бы перелетел (в теории)
Акцент на том, что новости пишутся гугл-переводчиком, похоже. Суть всем ясна, но составление предложений оставляет желать лучшего.
+3
0
+3
Ответ debond
а если Мбаппе наденет кроссовки и вперед по беговой дорожке? Он может и быстрее будет
А почему про шест забыл? Это тебе не зубочистка!
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Рабко
Накануне шведский спортсмен выиграл золото Парижа-2024, установив новый мировой рекорд – 6,25 метра. Также отмечается, что во время главного прыжка запас Дюплантиса в высшей точке составил 6,72 метра То есть, он прыгнул на 12,97 метра ?
Планка стояла на 6,25м, при этом перепрыгнул он ее так, что если бы она была на 6,72 метра – все равно бы перелетел (в теории)
+5
-2
+3
Обычная кошка бегает быстрее.
+3
0
+3
Ответ Andrey Maximkin
жаль никто не замеряет какую скорость развивают местные посетители "красного и белого" за минуту до закрытия магазина. Болт бы офигел
Жиза. Если стоишь 2-3 в очереди, остается пара минут и люди тупят, то подо мной например иногда земля начинает трескаться и предметы левитируют из за густоты концентрированной злобы и алчности
+3
0
+3
С шестом то в руке, ну-ну
+3
0
+3
Бубка бежал сотку за 10,2. Интересно, за сколько Дюплантис пробежит.
+3
0
+3
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