Прыгун с шестом Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч на Олимпиаде. На Евро-2024 быстрейшим был Мбаппе – 36,5 км/ч

Прыгун с шестом Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч во время попытки на Олимпиаде.

Об этом пишет World Athletics. Накануне шведский спортсмен выиграл золото Парижа-2024, установив новый мировой рекорд – 6,25 метра.

Для сравнения, на чемпионате Европы-2024 по футболу быстрейшим был француз Килиан Мбаппе, развивший скорость 36,5 км/ч.

Также отмечается, что в рекордном прыжке запас Дюплантиса в высшей точке составил 47 сантиметров – потенциальный результат на 6,72 метра.

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