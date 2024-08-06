Альварес согласился на 5-летний контракт с «Атлетико». «Сити» получит рекордные 75+20 млн евро

Хулиан Альварес согласился перейти в «Атлетико».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нападающий принял предложение мадридцев заключить контракт на пять лет в результате сегодняшних переговоров.

« » получит за аргентинца, приобретенного за 14 млн фунтов, 75 млн евро, еще 20 млн предусмотрены в виде бонусов. Это рекордная для «горожан» сумма.