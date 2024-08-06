Альварес согласился на 5-летний контракт с «Атлетико». «Сити» получит рекордные 75+20 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес деньги Фабрицио Романо Футбол

Хулиан Альварес согласился перейти в «Атлетико».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нападающий принял предложение мадридцев заключить контракт на пять лет в результате сегодняшних переговоров.

«Манчестер Сити» получит за аргентинца, приобретенного за 14 млн фунтов, 75 млн евро, еще 20 млн предусмотрены в виде бонусов. Это рекордная для «горожан» сумма.

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66 комментариев
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Атлетико проводит очень крутую трансферную кампанию. Ле Норман, Серлот, Галлахер и даже Альварес, возможно еще на подходе Лапорт, на бумаге это все выглядит как серьёзная заявка на чемпионство. В общем очень интересно посмотреть на команду Симеоне в новом сезоне.
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+55
сити за последние 4 сезона продали футболистов на 493 миллионов евро
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+18
Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит очень крутую трансферную кампанию. Ле Норман, Серлот, Галлахер и даже Альварес, возможно еще на подходе Лапорт, на бумаге это все выглядит как серьёзная заявка на чемпионство. В общем очень интересно посмотреть на команду Симеоне в новом сезоне.
На бумаге это что-то на уровне фифы. На самом деле Галлахер особо не нужен. Вот опорник бы, щас Гвидо из Бетиса ушел в Вест Хэм - могли бы и матрасники бесплатно забрать, такой как он - нужен. Про остальных ничего не скажу : Ле Норман - усиление, Альварес - тоже, Галлахер сомнительно, Сёрлот - качественная замена Мораты, а вот Герра - хорошая перспектива.
А Лапорт правда я считаю нужен, если зпка до 8млн.
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Ответ Nacho13
Атлетико там кого-то за сотку продал что ли? Откуда баблище?
С лета 2021 трат не было, один только Молина как правый фулбек.
Считай что с 3 окна на свободных агентах + зарплатная ведомость разгрузилась, может всё-таки руководство выделили, а ещё два новых спонсора - вот и все
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Атлетико там кого-то за сотку продал что ли? Откуда баблище?
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Ответ Marcs
Сити в плюсе. Но теперь искать замену…
Есть вероятность, что Сити никого не купит, а будет больше времени давать талантливому воспитаннику Бобу и Савио
+11
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+9
Очередное доказательство благородном и Пепа, если игрок хочет уйти он его спокойно отпускает:)
+15
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+9
Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит очень крутую трансферную кампанию. Ле Норман, Серлот, Галлахер и даже Альварес, возможно еще на подходе Лапорт, на бумаге это все выглядит как серьёзная заявка на чемпионство. В общем очень интересно посмотреть на команду Симеоне в новом сезоне.
Главное Симеоне остаётся на месте.
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+5
Альварес, Галлахер, нормально они усиляются
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Ответ Дамир Стопмөхспб
На бумаге это что-то на уровне фифы. На самом деле Галлахер особо не нужен. Вот опорник бы, щас Гвидо из Бетиса ушел в Вест Хэм - могли бы и матрасники бесплатно забрать, такой как он - нужен. Про остальных ничего не скажу : Ле Норман - усиление, Альварес - тоже, Галлахер сомнительно, Сёрлот - качественная замена Мораты, а вот Герра - хорошая перспектива. А Лапорт правда я считаю нужен, если зпка до 8млн.
Галахер сомнительно? лучший игрок Челси прошлого сезона, и лучший разрушитель АПЛ после Родри, учитывая его позицию, и сомнительно? что ты куришь друг))) Альварез, лавочник Сити усиление, а капитан и лидер Челси сомнительно? пхахаха)))
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Хорошая сделка для всех сторон. МС заработал, Атлетико подписал качественного игрока, а Альварес будет первым номером в новом клубе, а не под викингом.
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Ответ Nacho13
Атлетико там кого-то за сотку продал что ли? Откуда баблище?
Это же не Барселона, рычаги дергать не нужно )))
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На место Левандовского хотел чтобы Барса взяла его...
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я, конечно, понимаю, что для аргентинца Испания как дом родной.
но менять европейского гегемона на команду, которая перестраивается такое себе.
можно было про игровое время сказать, но он в АПЛ сыграл 36 матчей, набрал 20 г+п, в сезоне более 3000 минут (это 33 полных матча).
можно было про зп (в Сити было 100к в неделю), но думаю сити спокойно поднял бы ему зп в 2 раза минимум.
я бы понял, если бы он переходил в реал или даже в нынешнюю барсу.
в общем, не знаю зачем это альваресу
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Сити в плюсе. Но теперь искать замену…
+2
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Мощно Атлетико закупился, конечно
Ле Норман, Сёрлот, Галлахер, теперь ещё и Альварес.
Если ещё левоного цз подпишут вместо ушедшего Эрмосо вообще идеально будет
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С детства за Атлетико
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Сити умеет продавать, браво 👏
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Ответ Дамир Стопмөхспб
Вроде разговоры про аренду Феликса были
Это Атлетико хотел включить Феликса в сделку по Альваресу, но Сити отнёсся довольно прохладно и требовал только деньги
поэтому не думаю, что Феликс окажется в Сити, хотя, возможно, именно Пеп смог бы раскрыть его потенциал полностью
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Ответ I PAINT IN BLUE
Интересно, за кем пойдет Сити?
Он сказали что им не кто не нужен
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Ответ Hitgoe Himgob
Альварес, Галлахер, нормально они усиляются
Подписание Галлахера нечто на уровне Пьянича в Барселоне - очевидно топ игрок, но нужен ли? Вот Пьянич не играл из-за Бускетса, а в Атлетико есть такой же(и более универсальный) Льоренте
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Ответ Conor Gallagher
Галахер сомнительно? лучший игрок Челси прошлого сезона, и лучший разрушитель АПЛ после Родри, учитывая его позицию, и сомнительно? что ты куришь друг))) Альварез, лавочник Сити усиление, а капитан и лидер Челси сомнительно? пхахаха)))
Никто не сомневается что он провел действительно хороший сезон, а подходит ли он для в этой команде?
По сути по своим функциям он похож на Льоренте, а им был нужен более оборонительный полузащитник
Поэтому за такую цену непонятно что из этого получится, плюс как англичанин адаптируется к игре в Испании тоже большой вопрос
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Матрасы просто красавцы!!!!
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Откуда у Атлетико столько бабла?)
Но я рад тому, что они так усилились, тем интересная будет борьба за трофей
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Дружок Де Поль там его ждёт..
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Ответ cektor
А кто будет второй нап в сити ?
Бобб наверное
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Когда то Ман Сити забрал у Атлетико молодого аргентинского талантливого нападающего, теперь отдает должок. Альварес уже двухкратный чемпион Англии, победитель лиги чемпионов и чемпион мира со сборной, где он был основным нападающим, настало время быть номером один в клубе и забивать много голов!
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит очень крутую трансферную кампанию. Ле Норман, Серлот, Галлахер и даже Альварес, возможно еще на подходе Лапорт, на бумаге это все выглядит как серьёзная заявка на чемпионство. В общем очень интересно посмотреть на команду Симеоне в новом сезоне.
Для Галлахера конечно это серьезное понижение - из Челси в Атлетико . Видимо конкурентам по АпЛ не хотели отдавать
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Ответ NastyNay
Им и первый не факт что нужен (требл брали без него), а уж без второго уж точно как то проживут
когда?
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Ответ rigobersong
Очередное доказательство благородном и Пепа, если игрок хочет уйти он его спокойно отпускает:)
Даже если ты написал "благородности", тебе пара по русскому языку. Доказательство благородства, бедолага
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