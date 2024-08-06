Альварес согласился на 5-летний контракт с «Атлетико». «Сити» получит рекордные 75+20 млн евро
Хулиан Альварес согласился перейти в «Атлетико».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нападающий принял предложение мадридцев заключить контракт на пять лет в результате сегодняшних переговоров.
«Манчестер Сити» получит за аргентинца, приобретенного за 14 млн фунтов, 75 млн евро, еще 20 млн предусмотрены в виде бонусов. Это рекордная для «горожан» сумма.
А Лапорт правда я считаю нужен, если зпка до 8млн.
Считай что с 3 окна на свободных агентах + зарплатная ведомость разгрузилась, может всё-таки руководство выделили, а ещё два новых спонсора - вот и все
но менять европейского гегемона на команду, которая перестраивается такое себе.
можно было про игровое время сказать, но он в АПЛ сыграл 36 матчей, набрал 20 г+п, в сезоне более 3000 минут (это 33 полных матча).
можно было про зп (в Сити было 100к в неделю), но думаю сити спокойно поднял бы ему зп в 2 раза минимум.
я бы понял, если бы он переходил в реал или даже в нынешнюю барсу.
в общем, не знаю зачем это альваресу
Ле Норман, Сёрлот, Галлахер, теперь ещё и Альварес.
Если ещё левоного цз подпишут вместо ушедшего Эрмосо вообще идеально будет
поэтому не думаю, что Феликс окажется в Сити, хотя, возможно, именно Пеп смог бы раскрыть его потенциал полностью
По сути по своим функциям он похож на Льоренте, а им был нужен более оборонительный полузащитник
Поэтому за такую цену непонятно что из этого получится, плюс как англичанин адаптируется к игре в Испании тоже большой вопрос
Но я рад тому, что они так усилились, тем интересная будет борьба за трофей