Путин поручил до 30 октября утвердить программу по развитию физкультуры и спорта

Путин поручил утвердить государственную программу по развитию спорта в РФ.

Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... и утвердить комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», направленную на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Срок – 30 октября 2024 года», – говорится в документе.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.