Путин поручил до 30 октября утвердить программу по развитию физкультуры и спорта

Теги Владимир Путин детский спорт массовый спорт Легкая атлетика

Путин поручил утвердить государственную программу по развитию спорта в РФ.

Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... и утвердить комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», направленную на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Срок – 30 октября 2024 года», – говорится в документе. 

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

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33 комментария
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Бумага все стерпит! Можно еще парочку комиссий и рабочих групп создать, для пущего веселья!
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10 лет хожу в зал. За это время месячные абонементы подорожали примерно в 3-4 раза, годовые ~ в 2. Спортпит так же в 2-3 раза. Пиво как можно было купить примерно за сотку, так +/- так и осталось. Это и есть развитие спорта по-русски.
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«и на перспективу до 2036 года» На чью перспективу, Васильич?!
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Сказочники всей страны напишут планы на 12 лет вперёд.
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шо опять ???
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Судя по отчетам чиновников спорт и физкультура в РФ растет семимильными шагами. Судя по указаниям ВВ - эти отчеты до него не доходят...
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Толку-то от этих программ, тем более до 2036 года, у нас не понятно, что в следующем году в стране будет. Просто создают видимость работы, а по факту ничего же не делают, но бабки огромные за это получат.
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Он уже в книге рекордов Гинесса по производству программ. Застой пуще брежневского.
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А чем закончилась предыдущая программа развития?
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Ответ Геннадий Тимченко
Вопрос о том - в состоянии ли чиновники выполнить решение главы государства или как обычно всё будет сделано исключительно "на словах" - ведь не сам президент, неожиданно во время обеда принял такое решение - эти же чиновники ему принесли на согласование: и название и сроки проведения ☝️
Цель этих решений не в развитии спорта, а в коррупции и хищении выделенных средств.
Уж очень лакомые суммы можно украсть, арестованные генералы не дадут соврать. Поэтому чиновники и не собираются выполнять эти решения
Почему где-то должно быть иначе?
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Сразу бы до 2050 утверждал, че мельчить, все равно не вспомнят уже через год.
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Значит до этого никакой программы не было
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Кому он всё время поручает?
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Ответ Ебздрогыч
Бумага все стерпит! Можно еще парочку комиссий и рабочих групп создать, для пущего веселья!
Распил сам себя не организует
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
Весь мир на эти всемирные игры... ммм.. ну в общем игнорирует.
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Наконец-то будет программа!
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Обещал, обещаю, обещаю обещать.
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Очередная программа ))
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А ещё не утвердили? Как же так!
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Бывало пятилетние планы выполняли, а тепеть уже на 12 лет размахнулись. Чем дальше, тем туманнее.
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Вспоминается поручик Киже.
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А до этого что, не было никакой программы что ли? Или цели по предыдущей программе уже достигнута?
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Для этого предлагаю в моем районе открыть очередной торговый мать его никому не нужный комплекс, коих в радиусе 10 км уже больше 10 стало. На днях решил найти секцию по бадминтону. Ни одной в своём районе не нашёл.
Пишу, чтобы в Измайловском парке наконец-то обновили велодорожек, так нарисовали от доски! 100 метров и отписки мне присылают, зато рядом с домом стерли идеальную велоразметку шлифовальной машинкой и нанесли новую зачем-то
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Ответ Olga.t
Весь мир на эти всемирные игры... ммм.. ну в общем игнорирует.
Вопрос о том - в состоянии ли чиновники выполнить решение главы государства или как обычно всё будет сделано исключительно "на словах" - ведь не сам президент, неожиданно во время обеда принял такое решение - эти же чиновники ему принесли на согласование: и название и сроки проведения ☝️
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Ответ Andy2878
Наконец-то будет программа!
ее еще и утвердят , по поручению
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Сувернитизм, в отдельно взятой стране, к какому году обещают?
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А до этого поручения не развивали?
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А что там писать - программа уже "написана" и давно уже опробирована за последние 25 лет:

На бумаге пишем - открыт современный спортивный комплекс, по факту, через полгода у комплекса начинает течь крыша, а через год ему нужен капитальный ремонт на сумму сопоставимую с бюджетм на постройку или выше. Дополниетльно - подрядчик уже свалили вместе с представителем заказчика.

На бумаге пишем, организованы тренировки по современным методикам - по факту, физрук из ближайшей школы берет дополнительно секцию, чтобы немного улучшить свое материальное положение.

На бумаге пишем, спортсменами показаны высочайшие результаты и завоеваны высшие награды - по факту, в соревнованиям кроме российских атлетов приняли участие 3 калеки непонятно откуда и 5 юниоров откуда-то оттуда же.

Все хорошо, верной дорогой идем товарищи.
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Ответ Ебздрогыч
Бумага все стерпит! Можно еще парочку комиссий и рабочих групп создать, для пущего веселья!
Комментарий удален модератором
"Поезд, стой !!! Раз-два.".
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