Путин поручил до 30 октября утвердить программу по развитию физкультуры и спорта
Путин поручил утвердить государственную программу по развитию спорта в РФ.
Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... и утвердить комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», направленную на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Срок – 30 октября 2024 года», – говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
Уж очень лакомые суммы можно украсть, арестованные генералы не дадут соврать. Поэтому чиновники и не собираются выполнять эти решения
Почему где-то должно быть иначе?
Пишу, чтобы в Измайловском парке наконец-то обновили велодорожек, так нарисовали от доски! 100 метров и отписки мне присылают, зато рядом с домом стерли идеальную велоразметку шлифовальной машинкой и нанесли новую зачем-то
На бумаге пишем - открыт современный спортивный комплекс, по факту, через полгода у комплекса начинает течь крыша, а через год ему нужен капитальный ремонт на сумму сопоставимую с бюджетм на постройку или выше. Дополниетльно - подрядчик уже свалили вместе с представителем заказчика.
На бумаге пишем, организованы тренировки по современным методикам - по факту, физрук из ближайшей школы берет дополнительно секцию, чтобы немного улучшить свое материальное положение.
На бумаге пишем, спортсменами показаны высочайшие результаты и завоеваны высшие награды - по факту, в соревнованиям кроме российских атлетов приняли участие 3 калеки непонятно откуда и 5 юниоров откуда-то оттуда же.
Все хорошо, верной дорогой идем товарищи.