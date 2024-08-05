Серебро Андреевой и Шнайдер на ОИ, Джокович взял золото, скандальное судейство в РПЛ, 0,005 секунды решили стометровку, разгромы от ЦСКА и «Локо», кишечная палочка после Сены и другие новости

1. Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде на Играх-2024 в Париже. В финале российские теннисистки уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Здесь – 7 причин того, почему Мирра и Диана все равно крутые.

2. Джокович с пятой попытки выиграл Олимпиаду! Новак обыграл Карлоса Алькараса в финале мужского теннисного турнира – 7:6(3), 7:6(2). В 37 серб стал самым возрастным олимпийским чемпионом после возвращения тенниса в программу Игр в 1988-м.

3. В 3-м туре РПЛ случилось два разгрома: ЦСКА разнес «Оренбург» (5:1) благодаря дублю Дивеева и голу и ассисту Облякова, а «Локомотив» разбил «Ахмат» (5:0). 19-летний Батраков из «Локо» забил и отдал три голевых передачи.

«Краснодар» не смог обыграть «Факел» на выезде – 0:0. Гол Мертенса на 75-й отменили из-за выхода мяча за линию поля. У «быков» 3 очка после 3 туров (худший старт клуба в РПЛ) и большие проблемы с атакой.

«Динамо» Махачкала уступило «Пари НН» – 0:1. После матча разгорелся скандал из-за судейства: Ян Бобровский назначил спорный пенальти, с которого нижегородцы забили единственный гол, 4 раза не поставил 11-метровый в пользу «Динамо» и удалил игрока махачкалинцев. «Динамо» обратится в ЭСК, Газизов призывает проверить счета судьи.

4. В воскресенье на Олимпиаде разыграли три комплекта наград в легкой атлетике. Ноа Лайлс победил на 100 м, Ярослава Магучих – в прыжках в высоту, Итан Катцберг – в метании молота. Лайлс выиграл 100-метровку с преимуществом в 0,005 секунды и стал 13-м спринтером в истории, выбежавшим из 9,8 секунды.

5. Олимпиада-2024. Плавание. Финк победил с мировым рекордом, Шестрем взяла золото, Китай и США выиграли эстафеты. США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м впервые за время участия в Олимпиадах, они побеждали 16 раз подряд.

6. Бельгийская триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене. Сборная отказалась от участия в смешанной эстафете.

Судья триатлона сообщил, что плавание на открытой воде, скорее всего, больше не пройдет в Сене. В то же время в оргкомитете Игр-2024 уверены, что эстафета пройдет в этой реке.

7. Трансферные новости. «Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть противники трансфера, сообщает «Р-Спорт». Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 млн. Дзюба не перейдет в «Химки», тренер Артига не хочет видеть Артема в команде. Флик заблокировал переход Канте в «Барсу», тренер предпочитает молодых игроков.

8. «Шанхай Шеньхуа» впервые проиграл при Слуцком – в игре с «Бэйцзин Гоань» (1:2) из-за гола на 97-й, который долго проверял ВАР. Прервана 24-матчевая серия без поражений.

9. Олимпиада-2024. Велошоссе. Фолкнер победила в групповой гонке, Вос – 2-я, Копецки 3-я, россиянки Дронова и Иванченко – 47-я и 72-я.

10. Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады с 18 победами, США – 2-е, Франция – 3-я. Все медали дня – здесь, результаты россиян – тут.

11. Мартин Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол» – нынешние владельцы не отпустили его в клуб Ла Лиги прошлым летом. У экс-игрока «Барсы» риэлторская компания в США, ресторан в Гаве и линия одежды.

12. МОК не стал наказывать дзюдоиста Пальчика, поцеловавшего флаг израильской армии на Олимпиаде.

13. В Москве стреляли в игрока медиафутбольного клуба Fight Nights, ехавшего на самокате. С Николаем Бозаджи все хорошо: «Попадание было, но ничего серьезного».

Цитаты дня.

«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе

Вице-президент WBO Ковач: «В 2022-м гендерный тест показал, что Хелиф – мужчина с биологической точки зрения. Я сразу сообщил в МОК – ответа нет до сих пор»

Форвард олимпийской сборной Аргентины Бельтран: «Французские игроки оскорбляли нас и называли расистами. Странно, что они праздновали перед нашими семьями»

Дэвид Култхард: «Наступила золотая эпоха «Ф-1»: разные команды и гонщики борются каждый уик-энд»

Илья Авербух: «Мы выиграли командный турнир Олимпиады-2022 и точка. Валиева сдавала допинг-тест на Олимпиаде, и не было вопросов»

Жена Смолова о питании: «В Москве почти перестала есть овощи, фрукты и зелень – на вкус все как трава. В Краснодаре ем три раза в день салаты со спелыми овощами, перешла от капучино на американо без сахара»