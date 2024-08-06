Израильская пловчиха Горбенко пропустила финал Олимпиады, уехав на ужин (Ynet)
Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финал Олимпиады-2024 в Париже, уехав на ужин.
Об этом сообщает портал Ynet News.
Ранее Горбенко показала девятый результат в квалификации на 200 метров комплексом. Изначально она не отобралась в финал, но стала первой запасной.
Позже австралийка Элла Рэмзи снялась с медального заплыва из-за болезни, что сделало Горбенко восьмой участницей. Но израильтянка узнала об этом за 25 минут до старта, когда была уже далеко от бассейна и направлялась на ужин, организованный олимпийским комитетом. Идет ли речь о международном или национальном комитете, не уточняется.
По информации источника, Горбенко заранее уточняла у должностных лиц в своей команде, стоит ли ей оставить экипировку в комнате ожидания на арене, но спортсменку заверили, что это не понадобится, так как до финала на тот момент оставалось мало времени.
В израильской делегации выразили разочарование ситуацией. Отмечается, что сама пловчиха была «в ярости».
Горбенко 20 лет, она серебряный призер чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексом.
Пишут, что и вторая запасная не успела. Тоже ужинать пошла?
Пишут, что её команда и она сама "в ярости".
Она спрашивала, нужно ли нести снаряжение, но федра ответила, что нет. И то, что Горбенко не будет участвовать федра ответила не поговорив с самой пловчихой.
"Думая наперед, Горбенко спросила, должна ли она отнести свое снаряжение в переговорную комнату Олимпийского бассейна, как того требует протокол, но высокопоставленные представители делегации заверили, что она не понадобится из-за короткого времени, оставшегося до финала"
"Когда в израильскую ассоциацию поступил поздний звонок, ответом было, что она не будет участвовать в соревнованиях из–за короткого уведомления - без консультации с ней"
Это косяк израильской федерации. Может там кто-то завидует "лучшей израильской пловчихе в истории".
- Пиво пил.... (C)