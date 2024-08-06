Израильская пловчиха Горбенко пропустила финал Олимпиады, уехав на ужин (Ynet)

Теги плавание происшествия МОК сборная Австралии жен сборная Израиля Олимпиада-2024 Анастасия Горбенко НОК Израиля Водные виды

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финал Олимпиады-2024 в Париже, уехав на ужин.

Об этом сообщает портал Ynet News.

Ранее Горбенко показала девятый результат в квалификации на 200 метров комплексом. Изначально она не отобралась в финал, но стала первой запасной.

Позже австралийка Элла Рэмзи снялась с медального заплыва из-за болезни, что сделало Горбенко восьмой участницей. Но израильтянка узнала об этом за 25 минут до старта, когда была уже далеко от бассейна и направлялась на ужин, организованный олимпийским комитетом. Идет ли речь о международном или национальном комитете, не уточняется.

По информации источника, Горбенко заранее уточняла у должностных лиц в своей команде, стоит ли ей оставить экипировку в комнате ожидания на арене, но спортсменку заверили, что это не понадобится, так как до финала на тот момент оставалось мало времени.

В израильской делегации выразили разочарование ситуацией. Отмечается, что сама пловчиха была «в ярости».

Горбенко 20 лет, она серебряный призер чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексом.

 

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91 комментарий
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Получается, пловцы пропускают заплывы из-за ужинов, а триатлонисты пропускают ужины из-за заплывов
+226
-6
+220
Финал финалом, а ужин по расписанию
+113
-6
+107
вы специально делаете такие заголовки? что значит "пропустила из за ужина"? ужин это что причина? когда в самой новости она "узнала направляясь на ужин", а причина может быть уже нехватка времени (25 минут) на подготовку?
+94
-9
+85
Ответ Penguin
вы специально делаете такие заголовки? что значит "пропустила из за ужина"? ужин это что причина? когда в самой новости она "узнала направляясь на ужин", а причина может быть уже нехватка времени (25 минут) на подготовку?
Есессно, специально.
+63
0
+63
Ответ QWertY
Финал финалом, а ужин по расписанию
Для Израиля и оригинал подходит: война-войной, а обед по расписанию
+54
-11
+43
Так написали будто она предпочла ужин финалу.
+32
0
+32
Будучи запасной нужно было сидеть на бортике, а не по ужинам ходить.
Пишут, что и вторая запасная не успела. Тоже ужинать пошла?
+26
-5
+21
Ответ Penguin
вы специально делаете такие заголовки? что значит "пропустила из за ужина"? ужин это что причина? когда в самой новости она "узнала направляясь на ужин", а причина может быть уже нехватка времени (25 минут) на подготовку?
Конечно, специально 😂
+16
0
+16
Ответ Kerghoodoo
Получается, пловцы пропускают заплывы из-за ужинов, а триатлонисты пропускают ужины из-за заплывов
Это и есть баланс вселенной.
+15
0
+15
Между работой и едой всегда выбирай еду, ибо что? Правильно, работа не волк, в лес не убежит
+11
-2
+9
Ответ maks44
Так написали будто она предпочла ужин финалу.
это же спортс, желтушные заголовки здесь в почёте
+8
0
+8
Ответ QWertY
Финал финалом, а ужин по расписанию
Ты новость читал или ограничился заголовком?
+13
-6
+7
Ответ Penguin
вы специально делаете такие заголовки? что значит "пропустила из за ужина"? ужин это что причина? когда в самой новости она "узнала направляясь на ужин", а причина может быть уже нехватка времени (25 минут) на подготовку?
Откройте первоисточник. Похоже на косяк их федерации.
Пишут, что её команда и она сама "в ярости".
Она спрашивала, нужно ли нести снаряжение, но федра ответила, что нет. И то, что Горбенко не будет участвовать федра ответила не поговорив с самой пловчихой.
+6
0
+6
Статья написана некорректно. Судя по первоисточнику вины самой спортсменки нет. И " Горбенко и ее команда в ярости".
"Думая наперед, Горбенко спросила, должна ли она отнести свое снаряжение в переговорную комнату Олимпийского бассейна, как того требует протокол, но высокопоставленные представители делегации заверили, что она не понадобится из-за короткого времени, оставшегося до финала"
"Когда в израильскую ассоциацию поступил поздний звонок, ответом было, что она не будет участвовать в соревнованиях из–за короткого уведомления - без консультации с ней"
Это косяк израильской федерации. Может там кто-то завидует "лучшей израильской пловчихе в истории".
+7
-1
+6
Ответ Максим Прокофьев
Ты новость читал или ограничился заголовком?
А с юмором ты дружишь сегодня?
+6
-1
+5
Ответ Kerghoodoo
Получается, пловцы пропускают заплывы из-за ужинов, а триатлонисты пропускают ужины из-за заплывов
Ловко!
+7
-2
+5
вечернее платье, прическа, макияж и каблуки)) ну какой бассейн, в натуре, в таком-то прикиде
+7
-3
+4
Такое отношение к своей работе, получается, сами виноваты. Как будто отдохнуть на лазурный берег приехали. А всё это её снаряжение, можно в кармане носить
+3
0
+3
- Ты где был?
- Пиво пил.... (C)
+4
-1
+3
Непонятно, почему регламентом не предусмотрено присутствие запасной спортсменки на заплыве. Первый раз такое произошло, что ли?
+3
0
+3
Ответ Penguin
вы специально делаете такие заголовки? что значит "пропустила из за ужина"? ужин это что причина? когда в самой новости она "узнала направляясь на ужин", а причина может быть уже нехватка времени (25 минут) на подготовку?
Так ужин и есть причина, ведь именно из-за ужина не хватило времени🤣
+2
0
+2
Ответ QWertY
Финал финалом, а ужин по расписанию
А ужин следует отдать врагу вообще-то)
+2
0
+2
Выступали все! А я не поехал. Я купил мотыля и пошёл на реку! Я люблю рыбалку!
+3
-1
+2
Ответ QWertY
Финал финалом, а ужин по расписанию
А компот?
+2
0
+2
Странная девушка - я бы на ее месте был бы как минимум на трибунах, мало ли что.
+2
0
+2
Ответ brace
А с юмором ты дружишь сегодня?
Он без ужина остался, поэтому злой.
+2
0
+2
Ответ sega megabitovich
израильтянка Горбенко 😁
Россиянине Фернанадес и Ан.
+2
0
+2
"Кто девушку ужинает, тот её и танцует" ©
+3
-1
+2
Ответ trav
В футболе 50 тысяч сидят ждут на стадионе если команда одна в пробке застряла например. И никто тех. поражение не присуждает. Тем более это Финал Олимпиады, а они поступили по скотски
Если один игрок опаздает к началу матча - никто его ждать не будет. Уже было этой зимой на кубке Африки.https://manutd.one/news/12458-onana-opozdal-na-pervyj-match-kameruna-na-kubke-afriki.html
+1
0
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Так, чуваки, что там за запасные такие, которые гуляют непонятно где? Вот в футболе я знаю, все спокойно сидят на лавке, надо будет выйдут на поле.
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