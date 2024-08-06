Израильская пловчиха Горбенко пропустила финал Олимпиады, уехав на ужин (Ynet)

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финал Олимпиады-2024 в Париже, уехав на ужин.

Об этом сообщает портал Ynet News.

Ранее Горбенко показала девятый результат в квалификации на 200 метров комплексом. Изначально она не отобралась в финал, но стала первой запасной.

Позже австралийка Элла Рэмзи снялась с медального заплыва из-за болезни, что сделало Горбенко восьмой участницей. Но израильтянка узнала об этом за 25 минут до старта, когда была уже далеко от бассейна и направлялась на ужин, организованный олимпийским комитетом. Идет ли речь о международном или национальном комитете, не уточняется.

По информации источника, Горбенко заранее уточняла у должностных лиц в своей команде, стоит ли ей оставить экипировку в комнате ожидания на арене, но спортсменку заверили, что это не понадобится, так как до финала на тот момент оставалось мало времени.

В израильской делегации выразили разочарование ситуацией. Отмечается, что сама пловчиха была «в ярости».

Горбенко 20 лет, она серебряный призер чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексом.