Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024

В Париже проходит соревновательная часть Олимпиады-2024. В полуфинальном поединке турнира по боксу среди девушек до 66 кг встретились Иман Хелиф (Алжир) и Джанджем Суваннафенг (Таиланд).

Хелиф выиграла единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-27, 30-27, 30-27) и вышла в финал, где встретится с победительницей боя Ньенчин Чен (Тайвань) − Лиу Янь (Китай)

Иман Хелиф: «Я дерусь за свое достоинство. Я посвящу победу Алжиру, алжирским женщинам и алжирскому боксу»

Кастер Семеня о Хелиф: «Иман – отличная боксерша, а люди всегда критикуют тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали»