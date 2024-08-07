Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024

Теги Олимпиада-2024 Иман Хелиф Бокс/MMA/UFC

В Париже проходит соревновательная часть Олимпиады-2024. В полуфинальном поединке турнира по боксу среди девушек до 66 кг встретились Иман Хелиф (Алжир) и Джанджем Суваннафенг (Таиланд).

Хелиф выиграла единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-27, 30-27, 30-27) и вышла в финал, где встретится с победительницей боя Ньенчин Чен (Тайвань) − Лиу Янь (Китай)

Иман Хелиф: «Я дерусь за свое достоинство. Я посвящу победу Алжиру, алжирским женщинам и алжирскому боксу»

Кастер Семеня о Хелиф: «Иман – отличная боксерша, а люди всегда критикуют тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали»

18 комментариев
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Мужик!
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Ничего в этой/этом Хелиф не увидел, честно говоря. Весь бой обнимались с соперницей только, иногда удары проходили и все.

Очень скучный бой, каждый пять-десять секунд их судья разнимал, бред полный.

Более-менее техническая боксерша, и физически крепкая, если такие вообще есть, может легко выиграть ведь.
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Куда смотрят редакторы Спортса?! Боксер!!! Боксер вышел!
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Ждём дагестанцев в женской борьбе
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Там её соперница по виду больше мужик,чем она)
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Молодец, после всех гадостей в соцсетях и с таким мастерством она заслуживает титул!
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Мужской финал в женском боксе?
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Я бью женщин и детей, потому что я красавчик,
Потому что я сильней и они не могут сдачи дать мне,
Женщин и детей бить неправильно, я знаю,
Но бью женщин и детей, и я самоутверждаюсь, о-о-о!

Валентин Стрыкало
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А как она проходит в категорию до 66 кг вообще? Гонит вес чем-то? Визуально больше выглядит.
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Более 800 каналов, и только в телеге, у гос.пропаганды РФ. В том числе, чтобы распространять подобные фейки и гендерные нарративы, желчно завидуя и мешая атлетам соревноваться на их главном (раз в 4 года) олимпийском празднике.
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Как не стыдно передел называть женщиной. Уже женщины в слезах снимаются с турнира недоолимпиады, а здесь делают вид, что ничего не происходит.
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там процентов 80 трансгендеров . все тайки трансы 100%. только китаянка на женщину похожи
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ничего в этой/этом Хелиф не увидел, честно говоря. Весь бой обнимались с соперницей только, иногда удары проходили и все. Очень скучный бой, каждый пять-десять секунд их судья разнимал, бред полный. Более-менее техническая боксерша, и физически крепкая, если такие вообще есть, может легко выиграть ведь.
В 66 кг прям все такие сильные как он?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ничего в этой/этом Хелиф не увидел, честно говоря. Весь бой обнимались с соперницей только, иногда удары проходили и все. Очень скучный бой, каждый пять-десять секунд их судья разнимал, бред полный. Более-менее техническая боксерша, и физически крепкая, если такие вообще есть, может легко выиграть ведь.
Для мужика да слабовато, но чтобы уработать женщин хватает.
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