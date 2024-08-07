Алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024
В Париже проходит соревновательная часть Олимпиады-2024. В полуфинальном поединке турнира по боксу среди девушек до 66 кг встретились Иман Хелиф (Алжир) и Джанджем Суваннафенг (Таиланд).
Хелиф выиграла единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-27, 30-27, 30-27) и вышла в финал, где встретится с победительницей боя Ньенчин Чен (Тайвань) − Лиу Янь (Китай)
Иман Хелиф: «Я дерусь за свое достоинство. Я посвящу победу Алжиру, алжирским женщинам и алжирскому боксу»
Кастер Семеня о Хелиф: «Иман – отличная боксерша, а люди всегда критикуют тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали»
Очень скучный бой, каждый пять-десять секунд их судья разнимал, бред полный.
Более-менее техническая боксерша, и физически крепкая, если такие вообще есть, может легко выиграть ведь.
Потому что я сильней и они не могут сдачи дать мне,
Женщин и детей бить неправильно, я знаю,
Но бью женщин и детей, и я самоутверждаюсь, о-о-о!
Валентин Стрыкало