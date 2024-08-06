Олимпиада-2024. Греко-римская борьба. Кубинец Михаин Лопес поборется за пятое золото Игр

Теги греко-римская борьба результаты Михаин Лопес сборная Кубы Олимпиада-2024 Кенитиро Фумита Ясмани Акоста Борьба

Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдут финалы в греко-римской борьбе у мужчин.

Кубинец Михаин Лопес сразится за пятое олимпийское золото. Он побеждал в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Греко-римская борьба

Мужчины

До 60 кг

Кенитиро Фумита (Япония) – Цао Лигуо (Китай) 

20:55

До 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба) – Ясмани Акоста (Чили) 

21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

12 комментариев
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Если победит - это будет величайшее достижение. Еще никто и никогда не выигрывал 5 олимпиад в одном виде...а тут все пишут про байлс да прыжки в высоту...У Лопеса достижение на пороге всех времен
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Ответ Евгения Тиунова
Чилиец тяжеловато шёл к финалу, поэтому кубинец должен забирать.
Тяжеловато, но в финале всё может быть. Кубинец, кажется, может стать первым спортсменом побеждавшим на 5 Олимпиадах.
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Эххх, жаль Сергея Семёнова МОК не допустил.
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Чилиец тяжеловато шёл к финалу, поэтому кубинец должен забирать.
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Лопес герой борьбы. Но эта олимпиада самая слабая в тяжах до классиков со времён 2004 года.
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Ответ Glas_Bozii
и что? у нее 5 побед в одной дисциплине? читай, что пишут....такого нет ни у кого в личке
У неё пять побед в личке на пяти олимпиадах. Вы статью внимательно читали?
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Ответ Самый адовый Крикун
У неё пять побед в личке на пяти олимпиадах. Вы статью внимательно читали?
У нее победы в РАЗНЫХ дисциплинах 1500 и 3000, а не в одной.
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Ответ Самый адовый Крикун
У Лопеса в 2008 и 2012 победы в дисциплинах до 120 кг, в 2016 и 2020, а так же сейчас соревнования проводятся в категории до 130 кг, если уж решили докопаться
Вопросов больше не имею, раз диагноз))
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