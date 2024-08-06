Олимпиада-2024. Греко-римская борьба. Кубинец Михаин Лопес поборется за пятое золото Игр
Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдут финалы в греко-римской борьбе у мужчин.
Кубинец Михаин Лопес сразится за пятое олимпийское золото. Он побеждал в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Греко-римская борьба
Мужчины
До 60 кг
Кенитиро Фумита (Япония) – Цао Лигуо (Китай)
20:55
До 130 кг
Михаин Лопес Нуньес (Куба) – Ясмани Акоста (Чили)
21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.