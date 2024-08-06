Олимпиада-2024. Греко-римская борьба. Кубинец Михаин Лопес поборется за пятое золото Игр

Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдут финалы в греко-римской борьбе у мужчин.

Кубинец Михаин Лопес сразится за пятое олимпийское золото. Он побеждал в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Греко-римская борьба

Мужчины

До 60 кг

Кенитиро Фумита (Япония) – Цао Лигуо (Китай)

20:55

До 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба) – Ясмани Акоста (Чили)

21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.