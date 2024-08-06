Президент Аргентины об атаке экоактивистов на виллу Месси: «Коммунизм – идеология, порожденная завистью и обидой на успешных. Ему нет места в цивилизованном мире»

Президент Аргентины осудил атаку экоактивистов на дом Лионеля Месси.

Члены организации Futuro Vegetal пробрались на виллу аргентинского футболиста на острове Ивиса этим утром. Они облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

Хавьер Милей прокомментировал инцидент, касающийся капитана сборной Аргентины по футболу.

«В Испании коммунисты, которые хотят «убивать богатых и упразднить полицию ради изменений климата», совершили акт вандализма в отношении дома и его семьи.

Я хочу выразить поддержку семье Месси в связи с этим трусливым и безумным событием и призываю правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность аргентинских граждан, проживающих в Королевстве Испания.

Коммунизм – это идеология, порожденная завистью, ненавистью и обидой на успешных. Ему нет места в свободном и цивилизованном мире.

Да здравствует свобода, черт побери!» – написал президент .