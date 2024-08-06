Президент Аргентины об атаке экоактивистов на виллу Месси: «Коммунизм – идеология, порожденная завистью и обидой на успешных. Ему нет места в цивилизованном мире»

Теги МЛС Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Политика Интер Майами Хавьер Милей Футбол

Президент Аргентины осудил атаку экоактивистов на дом Лионеля Месси.

Члены организации Futuro Vegetal пробрались на виллу аргентинского футболиста на острове Ивиса этим утром. Они облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

Хавьер Милей прокомментировал инцидент, касающийся капитана сборной Аргентины по футболу.

«В Испании коммунисты, которые хотят «убивать богатых и упразднить полицию ради изменений климата», совершили акт вандализма в отношении дома Лионеля Месси и его семьи.

Я хочу выразить поддержку семье Месси в связи с этим трусливым и безумным событием и призываю правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность аргентинских граждан, проживающих в Королевстве Испания.

Коммунизм – это идеология, порожденная завистью, ненавистью и обидой на успешных. Ему нет места в свободном и цивилизованном мире.

Да здравствует свобода, черт побери!» – написал президент Аргентины.

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79 комментариев
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Успешных лол. Мир просто с ума сошел.

Сами породили конкуренцию, неравенство и все вытекающие проблемы и уродства.

Как звери друг с другом борются все вокруг и соперничают. Порождая лишь болезни, психические расстройства и войны )

Ну ничо ничо ) скоро Земля сама стряхнет очередную цивилизацию.
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Люмпенизация левого движения - одна из главных целей буржуазного класса. Чтоб левое движение ассоциировалось у простого человека не с правами рабочего класса, а с драг-квинами, трансами, вандалами и тд
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Ответ окечуква
А где этот свободный и цивилизованный мир? Не в Аргентине ли господина Милея, где дичайшая инфляция, перебои с электричеством даже в столице и уличная преступность тоже на достойном, высоком уровне?
При Милее инфляция упала ниже 10%, впервые за многие годы профицит бюджета
+28
-11
+17
А где этот свободный и цивилизованный мир? Не в Аргентине ли господина Милея, где дичайшая инфляция, перебои с электричеством даже в столице и уличная преступность тоже на достойном, высоком уровне?
+33
-19
+14
Было б весело понаблюдать, как их полиция будет вязать, которую они же хотят упразднить, ведь додуматься ещё и пофоткаться - это сказочное)
+14
0
+14
Хавьер, а зачем ты тогда недавно кусок золотого запаса Аргентины к англичанам увёз?)
+11
-3
+8
Ответ Ник Ник
Успешных лол. Мир просто с ума сошел. Сами породили конкуренцию, неравенство и все вытекающие проблемы и уродства. Как звери друг с другом борются все вокруг и соперничают. Порождая лишь болезни, психические расстройства и войны ) Ну ничо ничо ) скоро Земля сама стряхнет очередную цивилизацию.
Чего-то всего намешали. Конкуренция как раз позволяет обществу развиваться, а потребителю выбирать товар по лучшей цене за достойное качество. Если не будет конкуренции - гарантированно будет некачественный товар и за очень высокую цену.
Неравенство было всегда, странно в нём винить только капитализм. И у равенства есть обратная сторона - тунеядство. Зачем качественно работать, если одинаково заплатят и трудоголику и лентяю? А выполнение плана всегда можно нарисовать.
+7
0
+7
Месси не виноват ,что такой талант оплачивается немыслимыми бабками.Он лишь выбирает то,что ему предлагают
+11
-4
+7
Ответ Barsik
При Милее инфляция упала ниже 10%, впервые за многие годы профицит бюджета
Цена этого профицита тотальное сокращение социальных расходов на здравоохранении, образовании и пособий.Краткосрочное решение которое породит много проблем в будущем
+7
-2
+5
Как он плавно от экоактивистов , свернул к коммунистам
+6
-1
+5
Милей одна из самых смешных марионеток США, смешнее только сериальный чегеварик.
+26
-22
+4
Ответ Гаврила Ардалионович
Популизьм
Может кунилизьм?
Ну как вариант)
+3
0
+3
глубоко копнул...
но похоже всё равно недостаточно... откуда у коммунистов чёрная краска
+4
-1
+3
Да какой тут способ, сказал Шариков, дело не хитрое - взять всë и разделить. А то один в семи комнатах живëт, штанов у него сорок пар, а другой по помойкам бегает, пропитание ищет.
+5
-2
+3
Ответ Ник Ник
Успешных лол. Мир просто с ума сошел. Сами породили конкуренцию, неравенство и все вытекающие проблемы и уродства. Как звери друг с другом борются все вокруг и соперничают. Порождая лишь болезни, психические расстройства и войны ) Ну ничо ничо ) скоро Земля сама стряхнет очередную цивилизацию.
лол, типа конкуренция - это плохо?))
+3
0
+3
Ответ Ник Ник
Успешных лол. Мир просто с ума сошел. Сами породили конкуренцию, неравенство и все вытекающие проблемы и уродства. Как звери друг с другом борются все вокруг и соперничают. Порождая лишь болезни, психические расстройства и войны ) Ну ничо ничо ) скоро Земля сама стряхнет очередную цивилизацию.
Конкуренция это двигатель прогресса. Именно конкуренция заставляет становиться лучше, что в спорте что в экономике.
Есть не мало кап. стран с невысоким уровнем неравенства. Бывает неравенство справедливое и несправедливое. Справедливо когда более талантливые и трудолюбивые зарабатывают больше. В самом неравенстве нет чего то ужасного.

Как будто в социалистических странах не было болезней, психических расстройств и войн.

Все социалистические эксперименты оказались провальными. Если среди капиталистических стран есть успешные и не успешные страны, то безмозглое левачьё ни одного успешного примера не способно привести. Но до сих пор остаются уникумы верящие в священное писание Маркса и ждут пока его "пророчества" начнут сбываются спустя 150 лет
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+2
Ответ Ник Ник
Успешных лол. Мир просто с ума сошел. Сами породили конкуренцию, неравенство и все вытекающие проблемы и уродства. Как звери друг с другом борются все вокруг и соперничают. Порождая лишь болезни, психические расстройства и войны ) Ну ничо ничо ) скоро Земля сама стряхнет очередную цивилизацию.
Одно не отменяет другого. Здравого мира второй половины 20-го века уже к сожалению нет.
+6
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+2
если почитать их сайт, то они не совсем коммунисты, а скорее сумасшедшие веганы-гринписовцы. хотя, лозунг "отнять/поделить/перераспределить/упразднить", и вправду смахивает на коммунистический. совки - те еще любители отнимать им не принадлежащее.
единственное - непонятно, причем тут Месси, разве что расчет на то, что атака на собственность такой персоны, сразу привлечет внимание во всем мире.
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Лицемер-популист
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Ответ Fintt
Даже его, скажем так, противники, признают, что это вполне работающая модель общества. Всё остальное — страшные картинки для собственной идеологии.
И где же она работает
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Ответ Fizkultprivet
Трепло и артист. В Аргентине пусть гарантирует безопасность граждан, там вооруженные грабители в дома залезают. Маркс и Энгельс кстати были вполне успешными.
ну уж кто-кто, а Энгельс совсем коммунистом не был)))
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+2
Ответ Andrey_Rlv
коммунизм объединяет, капитализм разделяет. примерно так. но нужен хороший коммунизм не тот что в ссср был.
А хоть где-то был хороший коммунизм?)
+2
0
+2
Красавчик в квадрате! Большего дерьма по заветам Маркса-Энгельса-Ленина человечество еще не придумало
+13
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Ответ Barsik
При Милее инфляция упала ниже 10%, впервые за многие годы профицит бюджета
Ну про инфляцию вы верно написали, снизилась, но не забывайте же и про остальное написать....

"По данным статистического института, в первом квартале 2024 года ВВП Аргентины снизился на 5,1% относительно того же периода прошлого года.

Падение продолжается четвертый квартал подряд. В январе-марте в обрабатывающей промышленности был зафиксирован спад на 13,7%, в строительной сфере — на 19,7%, в оптовой и розничной торговле — на 8,7%.

Между тем сельское хозяйство выросло на 10,2%, восстанавливаясь после сильной засухи, негативно сказавшейся на урожае пшеницы.

Безработица в стране в январе-марте достигла максимальных за десять кварталов 7,7% по сравнению с 5,7% в октябре-декабре прошлого года. При этом занятость упала до 44,3% с 45,8%."
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Ответ Barsik
При Милее инфляция упала ниже 10%, впервые за многие годы профицит бюджета
Тс-с-с, тихо! Им в методичке сказали так писать, а то что это ложь наглая - неважно. Они же знают что никто проверять не будет)
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Ответ Сергей Смит
Цивилизация, вредный лишай на теле планеты, Поскорей дождаться бы, светлого прадника- конца света.
Разбежавшись прыгни со скалы.
Будет тебе конец света))
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Ответ Edgar Dupo
Может кунилизьм? Ну как вариант)
Я только ЗА.
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Ответ Назарбек Рамунанаев
Коммунизм для того и создавался, чтобы ликвидировать классовое неравенство, а капитализм просто паразитирует на человеческой жадности и тщеславии. Хотя Эко активисты мулаки ещё те
В чём смысл классового равенства? Люди по сути своей не равны. Кто то умнее, кто то сильнее и т.д. Как эти люди могут быть равны?
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Ответ Fintt
Даже его, скажем так, противники, признают, что это вполне работающая модель общества. Всё остальное — страшные картинки для собственной идеологии.
Никто не отменяет того, что многие идеи большевиков были здравыми, по поводу равенства, но несвоемременными. Общество не доросло до высот, когда человек как вид станет честным и каждому по потребностям. Всегда като-то захочет урвать кусок больше, к этому и пришли. О перегибах большевизма говорить даже не стоит, как и о мерзости нынешней формы рваческого капитализма. И нет никого, кто бы это опроверг.
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Ответ Илья Владимирович
Экоактивисты не коммунисты и никогда не были ими. Но Милей лучше знает, конечно),
Леваки что те, что те. И да, Милею явно виднее нежели тебе
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