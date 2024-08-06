Президент Аргентины об атаке экоактивистов на виллу Месси: «Коммунизм – идеология, порожденная завистью и обидой на успешных. Ему нет места в цивилизованном мире»
Президент Аргентины осудил атаку экоактивистов на дом Лионеля Месси.
Члены организации Futuro Vegetal пробрались на виллу аргентинского футболиста на острове Ивиса этим утром. Они облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».
Хавьер Милей прокомментировал инцидент, касающийся капитана сборной Аргентины по футболу.
«В Испании коммунисты, которые хотят «убивать богатых и упразднить полицию ради изменений климата», совершили акт вандализма в отношении дома Лионеля Месси и его семьи.
Я хочу выразить поддержку семье Месси в связи с этим трусливым и безумным событием и призываю правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность аргентинских граждан, проживающих в Королевстве Испания.
Коммунизм – это идеология, порожденная завистью, ненавистью и обидой на успешных. Ему нет места в свободном и цивилизованном мире.
Да здравствует свобода, черт побери!» – написал президент Аргентины.
Сами породили конкуренцию, неравенство и все вытекающие проблемы и уродства.
Как звери друг с другом борются все вокруг и соперничают. Порождая лишь болезни, психические расстройства и войны )
Ну ничо ничо ) скоро Земля сама стряхнет очередную цивилизацию.
Неравенство было всегда, странно в нём винить только капитализм. И у равенства есть обратная сторона - тунеядство. Зачем качественно работать, если одинаково заплатят и трудоголику и лентяю? А выполнение плана всегда можно нарисовать.
Ну как вариант)
но похоже всё равно недостаточно... откуда у коммунистов чёрная краска
Есть не мало кап. стран с невысоким уровнем неравенства. Бывает неравенство справедливое и несправедливое. Справедливо когда более талантливые и трудолюбивые зарабатывают больше. В самом неравенстве нет чего то ужасного.
Как будто в социалистических странах не было болезней, психических расстройств и войн.
Все социалистические эксперименты оказались провальными. Если среди капиталистических стран есть успешные и не успешные страны, то безмозглое левачьё ни одного успешного примера не способно привести. Но до сих пор остаются уникумы верящие в священное писание Маркса и ждут пока его "пророчества" начнут сбываются спустя 150 лет
единственное - непонятно, причем тут Месси, разве что расчет на то, что атака на собственность такой персоны, сразу привлечет внимание во всем мире.
"По данным статистического института, в первом квартале 2024 года ВВП Аргентины снизился на 5,1% относительно того же периода прошлого года.
Падение продолжается четвертый квартал подряд. В январе-марте в обрабатывающей промышленности был зафиксирован спад на 13,7%, в строительной сфере — на 19,7%, в оптовой и розничной торговле — на 8,7%.
Между тем сельское хозяйство выросло на 10,2%, восстанавливаясь после сильной засухи, негативно сказавшейся на урожае пшеницы.
Безработица в стране в январе-марте достигла максимальных за десять кварталов 7,7% по сравнению с 5,7% в октябре-декабре прошлого года. При этом занятость упала до 44,3% с 45,8%."
Будет тебе конец света))