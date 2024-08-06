Адам Пити о питании в олимпийской деревне: «Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей»

Теги плавание сборная Великобритании Олимпиада-2024 Адам Пити Водные виды

Адам Пити рассказал, что спортсмены находили червей в еде в олимпийской деревне.

Сам двукратный олимпийский чемпион по плаванию пожаловался на длинные очереди в столовых и нехватку мяса на Играх в Париже. 

«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной.

В Токио, Рио еда была невероятной. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут.

Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять?

Рыбу я тоже люблю, но люди находят в ней червей. Это нехорошо.

Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее», – цитирует Пити Daily Mail.

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57 комментариев
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Что-то не сходится, он хочет мяса, но черви его не устраивают. Лицемерие какое-то если честно
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+97
Ответ rzqhbbqd4c
Что-то не сходится, он хочет мяса, но черви его не устраивают. Лицемерие какое-то если честно
Ну так чтобы найти мясо (червей), ему приходится брать рыбу, поэтому и жалуется)
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Так может это фишка рыбы, сыр с плесенью же гордость франции, так и тут рыба с червями не баг, а фича
+28
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+25
А мне почему-то вспомнился диалог их к/ф "Гараж":
- В овощном магазине номер шестьдесят два люди покупали картофель в пакетах — и что они там находили?
- Неужели ананасы?..
+23
-1
+22
Ответ Alex Ostapenko
Каждую Олимпиаду, люди жалуются, жалуются и жалуются ... И каждый раз " Вот на прошлых Олимпиадах было супер, а тут жрать нечего" ...
Я что-то не помню, чтобы в Сочи на еду спортсмены жаловались
+26
-5
+21
Давай мясо!!!

Голосом той девочки))
+12
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+11
Лучшая Олимпиада в истории, чего уж там бгг
+23
-13
+10
опять поклёп на потрясающую олимпиаду! Выкинуть его на фиг с турнира!
+13
-3
+10
Я бы глянул на фото червей, конечно.
А вообще, хорошего опарыша хрен найдешь...
+10
-1
+9
Ответ внучок Бэйхайма
Какая обстановка с яйцами?
Алжирцы не жалуются на яйца, соперницы алжирцев жалуются на яйца. Кому верить - непонятно
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+8
Ответ Atsuktuvas
Комментарий скрыт
Среднестатистические черви в рыбе, получается?
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"Цветущий сад", и черви в рыбе там с запахом фиалок!
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Ответ Atsuktuvas
Комментарий удален модератором
Сравнивать ои с военным кораблем вековой давности - это и правда мощно. Ты хорош. Я бы тебя обменял на кого-нибудь - там, как я понял, такие альтернативно одаренные нужны.
Хотя... Матросы взбунтовались, а спортсмены - нет. На западе рабы, получается? Не возьмут...
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Все еще настаиваю, что нужно было отправить на Олимпиаду команду комментаторов спортса, которые оправдывают все косяки. Можно к ним же Диму Губерниева. Пусть покушают рыбки с червяками, поныряют в Сену.
+6
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+5
Ответ rzqhbbqd4c
Что-то не сходится, он хочет мяса, но черви его не устраивают. Лицемерие какое-то если честно
Да, ничего чувак не понимает, там же столько белка!
+6
-1
+5
Ответ Alex Ostapenko
Каждую Олимпиаду, люди жалуются, жалуются и жалуются ... И каждый раз " Вот на прошлых Олимпиадах было супер, а тут жрать нечего" ...
Так это они античные Олимпиады вспоминают - с гетерами, служителями Бахуса...
+4
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+4
Ну рыбаки ловят на червя вам рыбу, натур продукт! Ну а если серьезно, где фотодоказательства?
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Ответ Atsuktuvas
Комментарий удален модератором
>русских военных кораблях
Дюже потужно
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К сожалению, очень много таких новостей. Но соревнования и атмосфера на трибунах -ОГОНЬ! Французы любят спорт и умеют поддерживать , но как организаторы такое...
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Почему он жалуется, находясь в "цветущем саду"...
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Да ладно. Возмущаются же только предвзятые российские болельщики и СМИ а на самом деле все классно. Да? Или нет?
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну столько времени прошло: неудивительно, что уже ничего не помните☝️
Жду пруфа от вас, что жаловались
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У белых западных людей всё идеально! Это часть свободы! Я как либерал готов есть свободных французских червей, а не путинскую еду без ГМО!!! Хоть бы немножечко лизнуть кроссовок американского спортсмена... прикоснуться к свободе...
+6
-3
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Это всё результат поражения на любимой дистанции.. Фаны Авейру такие же.. После поражения ищут отмазки в судьях.. Ничего нового.. Пусть страдают.. Хе.. ☝️😀
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Вроде англичане на второй день свалили из деревни, откуда инфа ?
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Ответ Геннадий Тимченко
https://progorod43.ru/news/14139 - вот на первой странице поиска, причём до сих пор висит на российском сайте
Ну это демагогия. Разговор про качество еды, а не про цены
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Это Пан на червях так проплыл?
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Рыба из Сены наверно
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What a peaty
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Ответ Вырви Глаз
Скинул вам 2 тысячи рублей Не голодайте
Мне пятеру скинь тоже
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