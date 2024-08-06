3-я победа «Спартака» подряд, рекорд Дюплантиса, Байлс без золота, Испания и Франция в финале ОИ, СВР предупредила о допинг-расследованиях в США, Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Крылья» в заключительном матче 3-го тура Мир РПЛ – 3:0! Угальде сделал дубль, забив в 3-м матче подряд, у Барко два ассиста. Красно-белые выиграли три матча подряд с общим счетом 9:1 после поражения от «Оренбурга». Соболев опять не попал в состав.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после 3 туров, «Динамо» отстает по разности мячей. ЦСКА – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й, «Краснодар» – 12-й.

2. Олимпиада-2024. Футбол. Франция одолела Египет в дополнительное время в 1/2 финала, Испания одержала волевую победу над Марокко. Таким образом, Испания сыграет с Францией в финале, Марокко и Египет встретятся в матче за бронзу.

3. Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,25 м, Чебет взяла золото на 5000 м, Оллман – в метании диска, Ходжкинсон – в беге на 800 м.

4. Служба внешней разведки Российской Федерации предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию».

5. Футбольная сборная Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.

6. Польская каноистка Дорота Боровская выступит на Олимпиаде, несмотря на положительную пробу. Она объяснила попадание допинга в организм лечением собаки.

7. «Зенит» отказался от продажи Клаудиньо и Вендела и покупки Илича – Миллера впечатлил старт сезона. Переговоры по трансферам «практически свернуты».

8. Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Андраде победила в вольных упражнениях, Д’Амато – на бревне, Ока – на перекладине, у Байлс – 5-е и 2-е места. Американке Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения, она поднялась с пятого места на третье.

9. Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены.

10. Трансферные новости. Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 26+4 млн евро. «ПСЖ» купил у «Бенфики» Невеша за 60+10 млн евро. «Барселона» отдала Ромеу «Жироне» в аренду на один сезон. «РБ Лейпциг» вновь арендовал Симонса у «ПСЖ». Олейников перешел в «Крылья Советов» из «Ахмата»..

11. Владимир Федотов требует у ЦСКА неустойку за расторжение контракта. Экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров.

12. Лени Йоро перенес операцию из-за перелома плюсневой кости. Защитник «МЮ» пропустит 3 месяца.

13. 15 фанатов «Зенита» получили от 1 до 7 суток административного ареста за поведение перед матчем с вологодским «Динамо».

14. Мик Шумахер был гораздо сильнее Дуэна на длинных отрезках тестов, «Альпин» еще не выбрала пилота.

Цитаты дня.

Жак Вильнев: «Хэмилтон никогда не проводил сезон как Ферстаппен, без взлетов и падений»

Жирков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Они 11 раз подряд были чемпионами»

Мостовой о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Что это за соперники? Сборная отелей? Эти в 10 раз хуже Кубы»

Татьяна Тарасова: «В российском фигурном катании нет допинга. Не знаю, кто мог бы у нас давать и принимать запрещенные препараты»

Роман Ротенберг: «Олимпиаду не смотрю, «Матч ТВ» не показывает, ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Политика сильно вмешалась в олимпийское движение»

Кирьяков о трансгендерах на Олимпиаде: «Грязь это все, жалко спортсменов и зрителей. Европа просто другая, они не такие, как мы. Если бы у нас пошла волна этой пропаганды, полстраны встало бы и крушило все»

Геннадий Орлов: «Станкович пришел в «Спартак» и сказал: «Соболев к моей модели не подходит». Агенты обратились в «Зенит», там назначили сумму, «Спартак» сказал: «С русским паспортом – в три раза дороже!»

Фанаты «Севастополя» о неучастии клуба в Кубке России: «Крым – часть России вот уже 10 лет, но на футбол это не распространяется. Чем мы хуже Медиалиги, мы клубы-изгои?»