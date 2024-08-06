Олимпиада-2024, 6 августа, все медали дня: будет разыграно 15 комплектов наград

Теги прыжки в воду Бег метания вольная борьба греко-римская борьба скейтборд конкур Олимпиада-2024 Легкая атлетика

6 августа на Олимпиаде в Париже будет разыграно 15 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Конный спорт 

Личный конкур

11:00

Парусный спорт 

Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)

15:43

Мужчины. Лазер (ILCA 7)

16:43

Прыжки в воду

Женщины, вышка, 10 м

16:00

Скейтбординг

Женщины, парк

18:30

Греко-римская борьба

До 60 кг

20:55

До 130 кг

21:30

Вольная борьба

Женщины, до 68 кг

22:15

Легкая атлетика 

Женщины

Молот 

20:57

3000 м, стипль-чез

21:14

200 м

22:40

Мужчины

Прыжки в длину

21:15

1500 м

21:50

Велотрек

Мужчины, командный спринт

21:10

Бокс

Женщины, до 60 кг

00:06 (7 августа)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

7 комментариев
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Никто, кроме Карла Льюиса, не выигрывал прыжки в длину у мужчин на Олимпиадах более одного раза. Карл Льюис сделал это 4 раза подряд. И вот теперь есть реальный шанс, что грек Милтиадис Тентоглу возьмёт второе олимпийское золото подряд. Уж очень хорош в этом году по сравнению с соперниками. Уже 8м65см налетал на победном для него чемпионате Европы. Хочется увидеть в его исполнении (если повезёт с ветром) полёт за 8м70см.
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Ответ Ноа Кенга
Никто, кроме Карла Льюиса, не выигрывал прыжки в длину у мужчин на Олимпиадах более одного раза. Карл Льюис сделал это 4 раза подряд. И вот теперь есть реальный шанс, что грек Милтиадис Тентоглу возьмёт второе олимпийское золото подряд. Уж очень хорош в этом году по сравнению с соперниками. Уже 8м65см налетал на победном для него чемпионате Европы. Хочется увидеть в его исполнении (если повезёт с ветром) полёт за 8м70см.
Если бы американцы не бойкотировали Московскую олимпиаду 1980 года, мог бы быть 5 кратным олимпийским чемпионом в прыжках в длину.
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Ответ Chilavert
Комментарий удален модератором
Я вчера ему давал немного денег, наверное уже потратил, опять просит..😁
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Комментарий удален модератором
Ответ Ноа Кенга
Никто, кроме Карла Льюиса, не выигрывал прыжки в длину у мужчин на Олимпиадах более одного раза. Карл Льюис сделал это 4 раза подряд. И вот теперь есть реальный шанс, что грек Милтиадис Тентоглу возьмёт второе олимпийское золото подряд. Уж очень хорош в этом году по сравнению с соперниками. Уже 8м65см налетал на победном для него чемпионате Европы. Хочется увидеть в его исполнении (если повезёт с ветром) полёт за 8м70см.
В квалификации первый грек с результатом 8.32, второй чех Юшка - 8.15. Не один прыгун из США из трех не попал в финал после квалификации. Если Тентоглу не наделает заступов в финале, то безусловно он будет чемпионом!
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Ответ Агалар
Если бы американцы не бойкотировали Московскую олимпиаду 1980 года, мог бы быть 5 кратным олимпийским чемпионом в прыжках в длину.
В июле 1980 года Карлу только исполнилось 19 лет. На Олипмиаде в Москве победил немец Домбровски с результатом 8.57, Льюис стал прыгать за 8.50, только после 1982 года.
В 1979 году на Спартакиаде народов СССР в Москве Льюис занял третье место с результатом 8.03 см.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Cube Litening C:68X
Я вчера ему давал немного денег, наверное уже потратил, опять просит..😁
Пропил небось
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