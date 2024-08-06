Олимпиада-2024, 6 августа, все медали дня: будет разыграно 15 комплектов наград
6 августа на Олимпиаде в Париже будет разыграно 15 комплектов медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Конный спорт
Личный конкур
11:00
Парусный спорт
Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)
15:43
Мужчины. Лазер (ILCA 7)
16:43
Прыжки в воду
Женщины, вышка, 10 м
16:00
Скейтбординг
Женщины, парк
18:30
Греко-римская борьба
До 60 кг
20:55
До 130 кг
21:30
Вольная борьба
Женщины, до 68 кг
22:15
Легкая атлетика
Женщины
Молот
20:57
3000 м, стипль-чез
21:14
200 м
22:40
Мужчины
Прыжки в длину
21:15
1500 м
21:50
Велотрек
Мужчины, командный спринт
21:10
Бокс
Женщины, до 60 кг
00:06 (7 августа)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
В 1979 году на Спартакиаде народов СССР в Москве Льюис занял третье место с результатом 8.03 см.