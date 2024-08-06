Олимпиада-2024, 6 августа, все медали дня: будет разыграно 15 комплектов наград

6 августа на Олимпиаде в Париже будет разыграно 15 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Конный спорт

Личный конкур

11:00

Парусный спорт

Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)

15:43

Мужчины. Лазер (ILCA 7)

16:43

Прыжки в воду

Женщины, вышка, 10 м

16:00

Скейтбординг

Женщины, парк

18:30

Греко-римская борьба

До 60 кг

20:55

До 130 кг

21:30

Вольная борьба

Женщины, до 68 кг

22:15

Легкая атлетика

Женщины

Молот

20:57

3000 м, стипль-чез

21:14

200 м

22:40

Мужчины

Прыжки в длину

21:15

1500 м

21:50

Велотрек

Мужчины, командный спринт

21:10

Бокс

Женщины, до 60 кг

00:06 (7 августа)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.