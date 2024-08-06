Ибрагимович о вере: «Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? В моем мире каждый сам себе Бог – такое у меня мировоззрение»
Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к религии.
– Вы религиозны?
– Нет. Я верю в уважение. Если я скажу «только Бог может судить меня», к кому я обращаюсь?
– К критикам?
– Нет.
– К себе?
– (Кивает). Я приведу вам отличный пример. Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? Бога благодарят каждый день, ему молятся. Но где сейчас Бог?
В моем мире каждый сам себе Бог. Вот во что я верю, такое у меня мировоззрение, – сказал бывший нападающий сборной Швеции и советник владельцев «Милана».
Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
Есть много примеров, когда религия помогает (заядлые наркоманы становятся людьми, уверовав в бога).
Но в современном мире, верить, что ракеты летают к другим звездам по воле божьей - немного странно, мягко говоря.
Религия - мощнейший тормоз-ограничитель всяческих поведенческих девиаций-зверств-извращений. Не уверен, что критически отписавшиеся здесь ребзики были бы рады жить в обществе, полностью свободном от рамок морали, где каждый себе сам бог.
Доктор хирург проводит успешную 10часовую операцию - слава богу))
У меня умер брат, значит бога нет.
Я обосрался в штаны, значит бога нет.