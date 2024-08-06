Ибрагимович о вере: «Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? В моем мире каждый сам себе Бог – такое у меня мировоззрение»

Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к религии.

– Вы религиозны?

– Нет. Я верю в уважение. Если я скажу «только Бог может судить меня», к кому я обращаюсь?

– К критикам?

– Нет.

– К себе?

– (Кивает). Я приведу вам отличный пример. Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? Бога благодарят каждый день, ему молятся. Но где сейчас Бог?

В моем мире каждый сам себе Бог. Вот во что я верю, такое у меня мировоззрение, – сказал бывший нападающий сборной Швеции и советник владельцев « ».