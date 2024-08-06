Ибрагимович о вере: «Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? В моем мире каждый сам себе Бог – такое у меня мировоззрение»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия религия Футбол

Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к религии.

– Вы религиозны?

– Нет. Я верю в уважение. Если я скажу «только Бог может судить меня», к кому я обращаюсь?

– К критикам?

– Нет.

– К себе?

– (Кивает). Я приведу вам отличный пример. Мой брат умер от лейкемии. Где был Бог, чтобы помочь ему? Бога благодарят каждый день, ему молятся. Но где сейчас Бог?

В моем мире каждый сам себе Бог. Вот во что я верю, такое у меня мировоззрение, – сказал бывший нападающий сборной Швеции и советник владельцев «Милана». 

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149 комментариев
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Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" ))
Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
+198
-35
+163
Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
Или когда в аварии погибает 5 чел, а 6-й выжил, то его уберег господь. Нормальная такая селекция
+102
-17
+85
Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
Ппкс. По логике верунов получается что любая жесть, которая происходит в мире - война, болезнь, эпидемия - это дело рук бога и его ’замысел’. Случиться может что угодно и человек просто принимает это как факт. Тогда на кой ляд нужно кому-то молиться каждый день по несколько раз если всё равно от человека не зависит ровным счётом ничего и бог по своему желанию может устроить любой рандомный ужас, который ни предсказать невозможно ни тем более предотвратить? Как в 2024 году столько миллионов если не миллиардов человек в мире может на полном серьёзе в подобное верить - уму не постижимо
+73
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+56
Религия—опиум для народа.
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+41
Раз на всё воля божья, значит бог все несчастья и организовывает.
+47
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+36
Ответ Ящик пива
Религия—опиум для народа.
Верить или нет, дело каждого. А кому-то это просто необходимо.
Есть много примеров, когда религия помогает (заядлые наркоманы становятся людьми, уверовав в бога).
Но в современном мире, верить, что ракеты летают к другим звездам по воле божьей - немного странно, мягко говоря.
+39
-4
+35
Ответ luthien
Раз на всё воля божья, значит бог все несчастья и организовывает.
Всегда нравилась эта позиция) ведь за любое преступление тогда должны судить бога с его волей) но чёто в суде это не канает) зато если что-то хорошее случится- то это лишь благодаря боженьке)
+41
-12
+29
читаю комменты... ещу чуть-чуть и атеисты назовут Златана своим богом 🤣🤣
+24
-4
+20
Ели бога нет, то всё дозволено. (с - Достоевский)

Религия - мощнейший тормоз-ограничитель всяческих поведенческих девиаций-зверств-извращений. Не уверен, что критически отписавшиеся здесь ребзики были бы рады жить в обществе, полностью свободном от рамок морали, где каждый себе сам бог.
+16
-4
+12
Война, болезни, смерть, разрушение, голод, грязюка, нищета, пытки, преступность, коррупция и «Звёзды на льду»… Что-то определённо идёт не так. Это не есть хорошая работа. Если это лучшее, на что способен Бог, то я не впечатлён. Таким результатам не место в резюме наисовершеннейшего существа (с) Дж. Карлин
+11
-3
+8
Ни в коем случае не имею намерения оскорблять чувства верующих. Но тот Бог, который описан в священных писаниях любых религий не вызывает никаких положительных эмоций и желания верить в него, ибо поступки его невозможно отличить от поведения средневекового деспота. Подавить, наказать, да за что? Всего лишь за нежелание в него верить? Неужели всемогущее существо, способное повелевать всем сущим,и действительно нуждается в признании жалких людишек? Чем же он тогда отличается от персидского деспота, разве пристало Богу быть таким?
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+8
Ответ Оригинальный Ник
Бог наблюдал, как его брат умирает. Бог вообще в дела смертных не должен вмешиваться и уж тем более не обязан помогать. Он просто есть
Так пусть будет, просто никто не обязан ему молиться или верить в него в таком случае.
+8
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+7
Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
У верующих, если что-то плохое , то это судьба такая))) а если что-то хорошее , то это же бог помог. Двойные стандарты )
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+7
Ответ Ржевский
Тупее религиозного фанатика может быть только отъявленный атеист. Оба не думают, но атеисты это делают еще и сознательно
Чаво???) есть может пример построек, куда ходят атеисты и поют развесёлые песни о том, как не верят в воображаемых дядек и тётек?)
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-2
+7
Ответ Оригинальный Ник
Бог наблюдал, как его брат умирает. Бог вообще в дела смертных не должен вмешиваться и уж тем более не обязан помогать. Он просто есть
А нахрена он тогда есть, и зачем тогда в принципе его почитать)
+9
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Шарит.
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Ответ faddey
Или когда в аварии погибает 5 чел, а 6-й выжил, то его уберег господь. Нормальная такая селекция
Канеш, он всем так и будет рассказывать, а те пятеро никому ничего уже не расскажут. Вот и думайте, у кого сильнее пропаганда: у 5 мертвых или у 1 живого?
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Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
Или пример
Доктор хирург проводит успешную 10часовую операцию - слава богу))
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Ответ Чечеватов
Ппкс. По логике верунов получается что любая жесть, которая происходит в мире - война, болезнь, эпидемия - это дело рук бога и его ’замысел’. Случиться может что угодно и человек просто принимает это как факт. Тогда на кой ляд нужно кому-то молиться каждый день по несколько раз если всё равно от человека не зависит ровным счётом ничего и бог по своему желанию может устроить любой рандомный ужас, который ни предсказать невозможно ни тем более предотвратить? Как в 2024 году столько миллионов если не миллиардов человек в мире может на полном серьёзе в подобное верить - уму не постижимо
Не то что верить а еще намногое способны. Сейчас что пугает среди молодежи все больше «верующих» И им там мозги промывают что конкретно становятся дебилами. Верь себе на здоровье но засем откл мозг. Еду как то с парнем пошел дождь такой хороший, я такой о ништяк, а он оо Аллах послал. Я говорю какой Аллах, это циркуляция воды в природе, пар из водоемов и лесов поднимаются и там образуют дожди. И такой на меня попер прям, нет это Аллах и все. Мне уже смешно стало и спросил почему небо голубое. Убийственный ответ, Любимый ЦВЕТ Аллаха
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Ответ Ilya_Panchenko
У верующих, если что-то плохое , то это судьба такая))) а если что-то хорошее , то это же бог помог. Двойные стандарты )
А ещё у них бог всемогущий, но вот с дьяволом ничего поделать не может.
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Ответ Чечеватов
Ппкс. По логике верунов получается что любая жесть, которая происходит в мире - война, болезнь, эпидемия - это дело рук бога и его ’замысел’. Случиться может что угодно и человек просто принимает это как факт. Тогда на кой ляд нужно кому-то молиться каждый день по несколько раз если всё равно от человека не зависит ровным счётом ничего и бог по своему желанию может устроить любой рандомный ужас, который ни предсказать невозможно ни тем более предотвратить? Как в 2024 году столько миллионов если не миллиардов человек в мире может на полном серьёзе в подобное верить - уму не постижимо
Просто многим проще переложить ответственность на кого-то
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-3
+4
Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
А еще эта карма. Кто-то кого-то убил - "его постигнет страшная карма". А тот кого он убил - тоже, значит, перед кармой жестко провинился? Ведь, если хороший, то как могла так карма наказать? Или не уберечь. Заслуженно тогда убил, чего уж там. Это все карма.
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+4
Сейчас Златану начнут объяснять, что "пути неисповедимы" и прочее в стиле "ты ничего не понимаешь".
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Ответ #Hunter
Комментарий удален модератором
Да ничего не будет после смерти, ты просто закроешь глаза и уедешь в вечный сон за которым ничего нет
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Меня бросила жена, значит бога нет.

У меня умер брат, значит бога нет.

Я обосрался в штаны, значит бога нет.
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Походу в аду ему достанется вип ложа
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" На войне атеистов нет".
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Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
Религия непростая вещь. Как и футбол. Вы критикуете за то чего в ней нет, неправильно трактуете ). Я про христианство, православие или католицизм. Они, догмы и интерпретации, намного умнее и добрее. Можно критиковать футбол Гвардиоллы, но для этого его нужно немного понимать.
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Ответ Почтенный эльф
Ели бога нет, то всё дозволено. (с - Достоевский) Религия - мощнейший тормоз-ограничитель всяческих поведенческих девиаций-зверств-извращений. Не уверен, что критически отписавшиеся здесь ребзики были бы рады жить в обществе, полностью свободном от рамок морали, где каждый себе сам бог.
ну ислам для кишлачных не ограничитель)
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Ответ Блуждающий странник
Базирует Златан. Всегда умиляли эти отмазы "это испытание судьбы" )) Каким детям пошлют испытание прочувствовать рак или бомбардировки на себе? Чем они провинились? Нужно рассчитывать прежде всего только на себя
Прикол в том, что эта логика непоколебима с точки зрения религий. Абсолютно любая жизненная проблема является ничтожной на фоне тех благ (или наказаний, если человек грешил), которые якобы ждут людей в вечной жизни. Будь это хоть невыносимые пытки на протяжении долгого времени, инвалидность, множество пережитых смертей близких, на том свете это всё воздастся с бесконечным запасом. Ну, сказать честно, в плане психологической поддержки вера очень даже хороша, но проблема в том, что в существовании бога ещё нужно убедиться
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