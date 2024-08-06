Прыгуну с шестом Аммирати, сбившему планку гениталиями, предложили стать вебкам-моделью за $250 тысяч

Прыгуну Аммирати, сбившему планку гениталиями, предложили стать вебкам-моделью.

Об этом пишет TMZ Sports.

3 августа французский прыгун с шестом Антони Аммирати не смог выйти в финал Олимпиаде-2024 в Париже. В квалификации спортсмен не смог преодолеть высоту 5 метров 70 сантиметров – сначала он задел планку ногами, а затем сбил ее половым органом.

Позже вице-президент компании, управляющей одним из популярных вебкам-сайтов для взрослых, предложил Аммирати провести стрим с демонстрацией гениталий.

«Как любитель подобных развлечений я бы мог предложить вам до 250 тысяч долларов в обмен на 60-минутное шоу перед веб-камерой, в котором вы продемонстрируете свои достоинства. Без перекладины, конечно», – заявил вице-президент компании.