Прыгуну с шестом Аммирати, сбившему планку гениталиями, предложили стать вебкам-моделью за $250 тысяч

Теги прыжки с шестом сборная Франции Олимпиада-2024 контент Легкая атлетика

Прыгуну Аммирати, сбившему планку гениталиями, предложили стать вебкам-моделью.

Об этом пишет TMZ Sports.

3 августа французский прыгун с шестом Антони Аммирати не смог выйти в финал Олимпиаде-2024 в Париже. В квалификации спортсмен не смог преодолеть высоту 5 метров 70 сантиметров – сначала он задел планку ногами, а затем сбил ее половым органом.

Позже вице-президент компании, управляющей одним из популярных вебкам-сайтов для взрослых, предложил Аммирати провести стрим с демонстрацией гениталий.

«Как любитель подобных развлечений я бы мог предложить вам до 250 тысяч долларов в обмен на 60-минутное шоу перед веб-камерой, в котором вы продемонстрируете свои достоинства. Без перекладины, конечно», – заявил вице-президент компании.

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37 комментариев
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Самое забавное, что это в три раза больше, чем ему бы заплатило государство за золотую медаль. В общем, есть над чем подумать
+73
-7
+66
Ответ Наглая Кайса
Я бы посмотрела
ага ТГ сюда скинь, перекладин тебе накидаем)
+60
-6
+54
Предложил продемонстрировать своё достоинство без перекладины. А если у него только на перекладину реагирует?
+30
-1
+29
Никогда не угадаешь - каким местом повернется к тебе удача...
+23
0
+23
Ответ Ебздрогыч
Самое забавное, что это в три раза больше, чем ему бы заплатило государство за золотую медаль. В общем, есть над чем подумать
И стало понятно что нас ждёт на церемонии закрытия этих Игр☝️
+24
-4
+20
Ответ Ебздрогыч
Самое забавное, что это в три раза больше, чем ему бы заплатило государство за золотую медаль. В общем, есть над чем подумать
Ничего забавного, там и аудитории в 3 раза больше
+17
-1
+16
Предлагаю обьединиться с Куличенко🥰
+14
-2
+12
Он и прыгал голым? Вот это возрождение традиций Олимпиад времëн древней Греции, там к соревнованиям допускали только в голом виде. Респект мужику.
+12
-1
+11
Аммирати после этого предложения заявил,что уходит из спорта. Дословно:
- На ### вертел я эти ваши планки.
+8
0
+8
Ответ Potapson
Предложил продемонстрировать своё достоинство без перекладины. А если у него только на перекладину реагирует?
Её оставить за кадром. Технологии позволяют.😅
+7
0
+7
Я бы посмотрела
+15
-8
+7
Видео сбития.
https://i.imgur.com/IwhmlVm.mp4

Может ещё обратиться к фирмам, изготавливающим интимные игрушки, чтобы они по слепку с его "шеста" произвели копии и продавали их, выплачивая ему роялти )
+4
0
+4
Ответ Can
ага ТГ сюда скинь, перекладин тебе накидаем)
Ахаха.😂😂😂😂😂 Перекладин.
+4
-1
+3
Ответ Can
ага ТГ сюда скинь, перекладин тебе накидаем)
Она же разорится! 😁
+2
0
+2
Ему, наверное, вместо перекладины дадут дерево груши, чтобы околачивал
+2
0
+2
Задрал планку для показа по вэбке, так сказать ….
+1
0
+1
Ответ Evqenich
Ему, наверное, вместо перекладины дадут дерево груши, чтобы околачивал
или отправят на колокольню .....
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Ответ Yan D
И стало понятно что нас ждёт на церемонии закрытия этих Игр☝️
и на итоговой годовой картинке от спорца )
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Ответ Potapson
Предложил продемонстрировать своё достоинство без перекладины. А если у него только на перекладину реагирует?
Тогда это будет первый в мире мужчина у которого стояк на дерево 😁
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Ответ Forza
Комментарий удален модератором
Не такой уж и "слишком", если такие деньги предлагают😎
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а может включить в олимпийскую программу ,можно без шеста
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Обидно, когда собственная пиписька не пускает тебя в финал...
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вспомнилось, как Мёрдерфейс играл на бас-гитаре на своём ДР )
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Было бы эпичней если бы это была прыгунья )). Думаю ждать не долго с их политикой
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Ну он вполне может сбивать перекладину на камеру, или сыграть на рояле
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Я в деле)
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-Доктор, у меня не стоит....-
-Зато как вертится !!!-
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Получается, хочет узнать размер гениталий, которыми спортсмен сбил планку на высоте 5 метров 70 сантиметров
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Комментарий удален модератором
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