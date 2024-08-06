Премьер-министр Румынии отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады из-за лишения гимнастки Бэрбосу бронзы

Премьер Румынии не поедет на закрытие Олимпиады-2024 из-за отнятой у сборной медали.

Об этом Марчел Чолаку сообщил в соцсети.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Джордан Чайлз стала пятой.

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.

«Решил не присутствовать на закрытии Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где к нашим спортсменкам отнеслись абсолютно бесчестно.

Отнять заработанную добросовестным трудом медаль на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо.

Недопустимо, чтобы на таком грандиозном турнире, который пропагандирует уважение, понимание и честную конкуренцию, ребенок был жестоко лишен результата своей четырехлетней работы.

А то, что сотни миллионов зрителей со всего мира остались, как и мы, румыны, буквально шокированы этой страшной сценой, показывает, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так», – написал Чолаку.

НОК Румынии обратился в CAS из-за пересмотра оценок американки Чайлз – из-за этого лишилась бронзы Олимпиады румынская гимнастка Бэрбосу