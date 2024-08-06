Премьер-министр Румынии отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады из-за лишения гимнастки Бэрбосу бронзы

Теги спортивная гимнастика сборная США жен сборная Румынии жен Олимпиада-2024 Джордан Чайлз Ана Бэрбосу Гимнастика

Премьер Румынии не поедет на закрытие Олимпиады-2024 из-за отнятой у сборной медали.

Об этом Марчел Чолаку сообщил в соцсети. 

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Джордан Чайлз стала пятой. 

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место. 

«Решил не присутствовать на закрытии Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где к нашим спортсменкам отнеслись абсолютно бесчестно.

Отнять заработанную добросовестным трудом медаль на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо. 

Недопустимо, чтобы на таком грандиозном турнире, который пропагандирует уважение, понимание и честную конкуренцию, ребенок был жестоко лишен результата своей четырехлетней работы. 

А то, что сотни миллионов зрителей со всего мира остались, как и мы, румыны, буквально шокированы этой страшной сценой, показывает, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так», – написал Чолаку. 

НОК Румынии обратился в CAS из-за пересмотра оценок американки Чайлз – из-за этого лишилась бронзы Олимпиады румынская гимнастка Бэрбосу

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34 комментария
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А что его удивляет? Штаты показали им их место в иерархии. Будут возбухать, могут и подозрительные пробы обнаружиться
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну об этом на данном ресурсе писать не принято, понимаешь☝️🤣🤣🤣
Ох уж этот СССР, никому жить не давал спокойно, сме отбирал, обижал маленьких, был хулиганом. Кляты москали, короче))) любая, мировая проблема обосновывается русскими 🤣🤣🤣
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Марчел Чолаку много чего еще написал, например: "Я очень хорошо помню, как при коммунизме русские украли у нас Олимпийские игры, и мы пытались с ними спорить, не имея особых шансов на победу. Я не хочу сегодня ни с кем спорить, а просто выбираю своим жестом протест против вопиющей несправедливости по отношению к некоторым румынским женщинам, полностью доказавшим свою состоятельность!"
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Зато у вас скоро будет новая база Нато, где, видимо, как в Девеселу, будут этих гимнасток ещё и по кругу пускать. Наслаждайтесь.
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Так вам и надо румынам, поняли, кто вы есть для своих хозяев. То то же
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Ответ Андрей Балабаев
А что его удивляет? Штаты показали им их место в иерархии. Будут возбухать, могут и подозрительные пробы обнаружиться
Да и еще Бухарест могут разбомбить.
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Гордый шмел, почти арёл)))
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Да, мне тоже было жалко румынку. Приятная девчонка, все хорошо отработала. И вот так отняли медаль. При этом понятия не имею, кто там реально на что выступил. Просто по-человечески сочувствуешь этой Бэрбосу
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Ответ Troy McClure
Не всех тут интересует твои истории из детства и «бег» по кругу босиком.
Что сказать-то хотело, кроме того, что печёт?
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Может быть есть где-то квалифицированный разбор этого эпизода и выступления Чайлз, в том числе.
Обоснованно ей пересчитали оценки или нет?
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Ответ Poweronin
Марчел Чолаку много чего еще написал, например: "Я очень хорошо помню, как при коммунизме русские украли у нас Олимпийские игры, и мы пытались с ними спорить, не имея особых шансов на победу. Я не хочу сегодня ни с кем спорить, а просто выбираю своим жестом протест против вопиющей несправедливости по отношению к некоторым румынским женщинам, полностью доказавшим свою состоятельность!"
Ну об этом на данном ресурсе писать не принято, понимаешь☝️🤣🤣🤣
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Ответ Al561
Может быть есть где-то квалифицированный разбор этого эпизода и выступления Чайлз, в том числе. Обоснованно ей пересчитали оценки или нет?
Негодование у румын в основном не из-за Чайлз, а из-за штрафа в 0,1 балла для Сабрины Манека-Войня. Она стояла в самом уголке площадки и судьи посчитали, что пятка вылезла за её пределы, но по фото и видео это сомнительно. Без штрафа она была бы на 3 месте даже с пересмотром баллов Чайлз.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Знакомый подход - обратить спортивный вопрос в политический скандал. Румыны подали иск в CAS, вот там интересно. Подождём решения. Может кто подскажет пересматривать сложность программы - это норм или не норм?
Норм. Это единственное, что можно пересмотреть. Многие страны так делали на олимпийском турнире. В большинстве случаев протест удовлетворяли
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Ответ Poweronin
Марчел Чолаку много чего еще написал, например: "Я очень хорошо помню, как при коммунизме русские украли у нас Олимпийские игры, и мы пытались с ними спорить, не имея особых шансов на победу. Я не хочу сегодня ни с кем спорить, а просто выбираю своим жестом протест против вопиющей несправедливости по отношению к некоторым румынским женщинам, полностью доказавшим свою состоятельность!"
Ну к румынам тоже есть притензии за зверства, во время 2 мировой.
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Ответ Водяра
Да и еще Бухарест могут разбомбить.
Или устранить возмущающихся...
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Че, не нравится, когда хозяева показали ваше место? Терпите, куколды
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Получайте румыны то что заслужили. Когда засуживают Наших вы аплодируете, а теперь просто хозяин показал шавке её место!
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аха-ха, америкосы прошли по губам своей колонии
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Если бы не китай ( нас они норм на года почистили ) то они уже бы в первые 5 дней выигрывали бы общий зачет и по золотым и по общему .
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Ситуация свинская, спору нет, но сотни миллионов болельщиков? Гимнастика? Если в сумме был хоть один миллион, то это круто.
Ну а главное,
К шведу в прышках с шестом ни у кого вопросов нет, все ясно каждому, а все эти гимнастики, художка, синхронное плавание обречены на вечные скандалы.
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Помни кто твой хозяин
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"ребенка лишили..." - ну, это совсем не аргумент на Олимпиаде. если переживаете за детскую психику, не отправляйте совсем. если отправили, будте готовы, что могут быть такие вещи. тут грызня за каждую медаль и вот именно, что грызня. некоторым не всё по спортивному принципу достаётся.
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Если бы только к спортсменам, поступали бы они не честно
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