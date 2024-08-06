«Челси» близок к трансферу Омородиона из «Атлетико» за 45 млн евро. Контракт форварда – на 7 лет

Саму Омородион перейдет в «Челси».

Переговоры лондонского клуба с « » о трансфере 20-летнего нападающего находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. «Синие» близки к подписанию игрока.

Общая сумма сделки составит около 45 миллионов евро. Омородион подпишет семилетний контракт.

Этот трансфер связан с переговорами мадридцев по – аргентинский нападающий близок к переходу из « » за 75+20 млн евро.

В сезоне-2023/24 выступал на правах аренды за «Алавес», забив 8 голов в 34 матчах . Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.