«Челси» близок к трансферу Омородиона из «Атлетико» за 45 млн евро. Контракт форварда – на 7 лет

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес Саму Омородион Футбол

Саму Омородион перейдет в «Челси».

Переговоры лондонского клуба с «Атлетико» о трансфере 20-летнего нападающего находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. «Синие» близки к подписанию игрока. 

Общая сумма сделки составит около 45 миллионов евро. Омородион подпишет семилетний контракт.

Этот трансфер связан с переговорами мадридцев по Хулиану Альваресу – аргентинский нападающий близок к переходу из «Манчестер Сити» за 75+20 млн евро

В сезоне-2023/24 Саму выступал на правах аренды за «Алавес», забив 8 голов в 34 матчах Ла Лиги. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев
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не перестаю ржать с закупки углей этим клубом за последние 2 года)))))

это просто какая то шиза
+70
-4
+66
Будут с Бадиашилем как 2 брата из ларца :))
+21
0
+21
Ответ Demidov Artem
Жесть, 😱😱. что в Челси с селекцией?
научный подход - опираются на теорию вероятности Эйнштейна
+16
0
+16
Ахаха,Атлетико даже развел дибила Боули на 45,а не на 35,Челси смотрю собирается до конца бороться с Пэлэсом за 8-9 место
+17
-1
+16
Ответ Stewart Крепкий
не перестаю ржать с закупки углей этим клубом за последние 2 года))))) это просто какая то шиза
хотел написать, что после Нкунку перестал запоминать, кого подписывают - но из-за новичков уже, признаюсь, не очень хорошо помню, как выглядит и Нкунку
+15
0
+15
Жесть, 😱😱. что в Челси с селекцией?
+9
0
+9
АХАХАХАХАХА!!! Даже через 100 лет будут вспоминать этот абсурдный мешок. Такой тупости в истории мирового футбола еще не было
+10
-3
+7
отдать Галлахера, чтоб купить Омородиона, вот это уровень, конечно, в Атлетико там угарают люто, чувствую
+7
-1
+6
Ответ Матвей Суицидин
научный подход - опираются на теорию вероятности Эйнштейна
судя по возрасту подписуемых - скорее, на теорию любвеобильности Эпштейна❤️
+6
0
+6
Челси скупает всех более менее засверкавших молодых игроков в надежде по теории вероятности открыть нового Месси. Вот это я понимаю - научный подход к селекции.🚀 💪🤣
+6
0
+6
Скира пишет, что 48 + 2 бонусами лол)))
+6
0
+6
Сколько у них уже игроков ?
+5
0
+5
Как же челси раздевают все, кому не лень. Всегда этот клуб вызывал антипатию, но сейчас уже жалко становится
+6
-2
+4
Ответ Stewart Крепкий
не перестаю ржать с закупки углей этим клубом за последние 2 года))))) это просто какая то шиза
Чтобы разогнать паровоз под названием "Челси" надо кидать уголь в топку, и чем больше, тем лучше тяга)
+2
0
+2
Да зачем еще игрок
Итак народу куча
+2
0
+2
Ответ А.В.Бубнов
АХАХАХАХАХА!!! Даже через 100 лет будут вспоминать этот абсурдный мешок. Такой тупости в истории мирового футбола еще не было
Так и есть 🥲
+2
0
+2
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Сколько у них уже игроков ?
Своя раздевалка + Гостевая))
+1
0
+1
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Ахаха,Атлетико даже развел дибила Боули на 45,а не на 35,Челси смотрю собирается до конца бороться с Пэлэсом за 8-9 место
Судя по Романо там за 35 фунтов все согласовано, а тут в евро указано.
+1
0
+1
Ответ Кристина нырялдовна
Удивительно что ему на 17 лет🧐😅
Не подходит для Челси)))
+1
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Где же мы так нагрешили, что нашей карой стал боули
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Ну если так, то они относительности не следуют, мы четко видим как Челси со скоростью света мчится в чемпионшип.
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След. новость: Челси покупает Ольгуаэрте за 50млн подписав контракт 8+3
+1
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Удивительно что ему на 17 лет🧐😅
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Откуда у Челси деньги и как они вписываются в ФФП с такими тратами за последние 2 года?
+1
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Ответ Finding Home
хотел написать, что после Нкунку перестал запоминать, кого подписывают - но из-за новичков уже, признаюсь, не очень хорошо помню, как выглядит и Нкунку
да там целое племя тумба-юмба уже. скоро будут совместно дождь вызывать перед матчами
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Господи, зачем? Чем он лучше Брои или Джексона?
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Ответ Усатый КозлоБык
Черная Смородина 😂😂😂
Не переживай, Казахи научат юмору )
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Господи, зачем? Чем он лучше Брои или Джексона?
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Ответ Владик Кошкин
Мне так смешно, когда такие как вы, просто существующие работяги, даёте оценку работы профессионалов области.
Мне так смешно когда считают, что профессионалы в одном деле обязательно ими будут в другом деле. И если у них получается быть профессионалами в новом деле, то они не ошибаются ни в выбранной стратегии, ни в совершённых решениях.

Пример Обамеянга приходящего под Тухеля за 12 миллионов евро, и становящегося ненужным игроком при Поттере это ярко подтверждает. Напоминаю - Обамеянг ушёл в Марсель как бесплатный агент.

Челси потратили миллиард и сто миллионов евро на 32 игроков. А готовым топом является только Энцо, все остальные либо предтопы, либо топы с оговорками, либо молодые игроки которые "обязаны" выстрелить.

Но футбол не работает как фондовый рынок, здесь может не выстрелить целая плеяда этих молодых игроков. Или Мудрик за 70 и Фофана за 80 это норм стоимость трансфера, на которую они +- играют, и есть гарантия их игрового роста?
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Господи, зачем? Чем он лучше Брои или Джексона?
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