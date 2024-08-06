«Челси» близок к трансферу Омородиона из «Атлетико» за 45 млн евро. Контракт форварда – на 7 лет
Саму Омородион перейдет в «Челси».
Переговоры лондонского клуба с «Атлетико» о трансфере 20-летнего нападающего находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. «Синие» близки к подписанию игрока.
Общая сумма сделки составит около 45 миллионов евро. Омородион подпишет семилетний контракт.
Этот трансфер связан с переговорами мадридцев по Хулиану Альваресу – аргентинский нападающий близок к переходу из «Манчестер Сити» за 75+20 млн евро.
В сезоне-2023/24 Саму выступал на правах аренды за «Алавес», забив 8 голов в 34 матчах Ла Лиги. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
это просто какая то шиза
Итак народу куча
Пример Обамеянга приходящего под Тухеля за 12 миллионов евро, и становящегося ненужным игроком при Поттере это ярко подтверждает. Напоминаю - Обамеянг ушёл в Марсель как бесплатный агент.
Челси потратили миллиард и сто миллионов евро на 32 игроков. А готовым топом является только Энцо, все остальные либо предтопы, либо топы с оговорками, либо молодые игроки которые "обязаны" выстрелить.
Но футбол не работает как фондовый рынок, здесь может не выстрелить целая плеяда этих молодых игроков. Или Мудрик за 70 и Фофана за 80 это норм стоимость трансфера, на которую они +- играют, и есть гарантия их игрового роста?