Борец Михаин Лопес стал первым в истории спортсменом, взявшим личные золотые медали на пяти летних Олимпиадах подряд

Кубинский борец Михаин Лопес завоевал пятую золотую олимпийскую медаль.

В финале соревнований Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг Лопес победил чилийца Ясмани Акоста со счетом 6:0.

Кубинец выигрывал золото в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Он стал первым в истории спортсменом, взявшим пять золотых наград в личных турнирах на пяти летних Олимпийских играх подряд.