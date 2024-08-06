Борец Михаин Лопес стал первым в истории спортсменом, взявшим личные золотые медали на пяти летних Олимпиадах подряд

Теги греко-римская борьба рекорды Михаин Лопес сборная Кубы Олимпиада-2024 Борьба

Кубинский борец Михаин Лопес завоевал пятую золотую олимпийскую медаль.

В финале соревнований Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг Лопес победил чилийца Ясмани Акоста со счетом 6:0.

Кубинец выигрывал золото в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Он стал первым в истории спортсменом, взявшим пять золотых наград в личных турнирах на пяти летних Олимпийских играх подряд. 

38 комментариев
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41 год. Зверь!
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-3
+56
Давно превзошел Карелина
+49
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+43
Ответ Da prozecutor
Комментарий скрыт
ТОЛЬКО!
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+39
При этом на 2-3-4 победных олимпиадах не отдал никому ни балла. Жаль не посмотреть его с Карелиным)
+38
0
+38
Ответ Игорь Новиков
41 год. Зверь!
Через 2 недели 42...
+26
-1
+25
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Давно впереди Карелина.
+21
-3
+18
Ответ Savardus
ТОЛЬКО!
Конечно! Ведь он наверняка даже не депутат 😀
+15
-1
+14
Ответ CoTTo
черный Карелин)
При всем уважении к Карелину , Лопес намного круче. Мог быть и шестикратным , если бы не слился в 2004)
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+11
Это просто космос .
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Я за ним только в Рио начала наблюдать. Он тогда с Карелиным и Медведем паровнялся. А следом еще 2 золота.
Это даже не Фэлпс. и Куда там тому дюдоисту Ринеру.
Спортивный космос, как есть
+11
-2
+9
Реально Достоин ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
+8
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+8
Величие
+7
0
+7
Ответ Vitto
Через 2 недели 42...
вау!
+7
-1
+6
Машина!
+5
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Красавчик!
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+3
Мощщщщщно!
+3
0
+3
Мега монстр.
+3
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Каким мешком был Карелин в 33 года в своем последнем поединке на Олимпиаде и каким был сегодня в 42 Михаин - как говорится большая разница
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Великий. Победил и ушел на пике, непобежденным
+2
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+2
круче карелина! свою первую олимпиаду выиграл когда карелину было столько же сколько ему сейчас: 41 год!
+3
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+1
Ответ Glas_Bozii
При этом на 2-3-4 победных олимпиадах не отдал никому ни балла. Жаль не посмотреть его с Карелиным)
Александру Емельяненко 42 вот только есть одно но) один увековечил свое имя , второй пропил талант и заканчивает тем что его на показательных спарингах легковес Тарасов гоняет в партере как котенка алкашонка
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Ответ Savardus
ТОЛЬКО!
Ну по ЧМ то не обошел.
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Кубинский медведь
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Историческая фигня. Наверное, популярнее сотомайора на родине
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Его не превзойти!!!Невероятно!!!как бы на следующую не пошел…
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Такого быть не может 😳😳
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Это конечно практически вечный рекорд
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Для меня он лучше депутата Карелина
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На его схватку с Риннером я бы посмотрел, прямо сейчас. Классика или дзюдо сильнее? Карелин побеждал легко японца-дзюдоиста, но тот под 50 лет был и лютый кринж исполнял.
Жаль что нет на Олимпиаде боев по всем видам борьбы, бокса, боевых искусств. Наверно, в МОК дойдут мозгами и такие схватки будут обычными
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Ответ Da prozecutor
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А в чем не превзошел?)
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