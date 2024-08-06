Борец Михаин Лопес стал первым в истории спортсменом, взявшим личные золотые медали на пяти летних Олимпиадах подряд
Кубинский борец Михаин Лопес завоевал пятую золотую олимпийскую медаль.
В финале соревнований Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг Лопес победил чилийца Ясмани Акоста со счетом 6:0.
Кубинец выигрывал золото в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.
Он стал первым в истории спортсменом, взявшим пять золотых наград в личных турнирах на пяти летних Олимпийских играх подряд.
Это даже не Фэлпс. и Куда там тому дюдоисту Ринеру.
Спортивный космос, как есть
Жаль что нет на Олимпиаде боев по всем видам борьбы, бокса, боевых искусств. Наверно, в МОК дойдут мозгами и такие схватки будут обычными