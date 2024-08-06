Сербия совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр, отыгравшись с «-24» в матче против Австралии
Сербия совершила исторический камбэк в матче против Австралии.
Сербия уступала Австралии с разницей в 24 очка во второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже, но сумела отыграть отставание и вырвать победу в овертайме – 95:90.
Это самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр.
Сборная Сербии стала первой командой в истории Олимпийских игр, которая выиграла матч плей-офф, уступая с разницей в 12+ очков после первой половины.
На Олимпиаде 1992 года сборной СНГ также удалось отыграться с «-12» после первой половины и победить Литву (92:80), однако это произошло в матче группового этапа.
Сербия вышла в 1/2 финала, где встретится с победителем матча США – Бразилия.
У Сербии - камбэк
У Австралии - Cum Back