Сербия совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр, отыгравшись с «-24» в матче против Австралии

Теги сборная Австралии сборная Сербии рекорды Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сербия совершила исторический камбэк в матче против Австралии.

Сербия уступала Австралии с разницей в 24 очка во второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже, но сумела отыграть отставание и вырвать победу в овертайме – 95:90.

Это самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр.

Сборная Сербии стала первой командой в истории Олимпийских игр, которая выиграла матч плей-офф, уступая с разницей в 12+ очков после первой половины.

На Олимпиаде 1992 года сборной СНГ также удалось отыграться с «-12» после первой половины и победить Литву (92:80), однако это произошло в матче группового этапа.

Сербия вышла в 1/2 финала, где встретится с победителем матча США – Бразилия.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стальные кохонес 💪
+17
0
+17
Сербам приз - за волю к победе.
+7
-1
+6
И наверное первая в истории отыгравшая минус 24.
+6
-1
+5
Удивительный диссонанс с сербскими же футболистами.
+3
0
+3
Ответ unknownman
Почему? И те и другие играют хуже, чем от них ждут.
От футболистов уже ничего не ждут 😄
+2
0
+2
Пешич им так напихал хорошенько в таймауте, проснулись хоть. Но, конечно, на США запала не хватит и близко, будут аккуратненько сливаться и готовиться к игре за бронзу.
+2
-1
+1
В одном и том же матче:

У Сербии - камбэк
У Австралии - Cum Back
+3
-3
0
сербы сыграли как Академики...но без трешек им ничего не светит...
0
0
0
Всего лишь 12 очков крупнейший камбэк в истории ОИ? Удивительно. 12 очков в середине матча это же так себе преимущество. В баскете и куда большее отыгрывают, даже в Европе
0
0
0
Косово - это Сербия
+1
-1
0
Ответ Дядя Коля 026
Сербам приз - за волю к победе.
Для ни- с такой игрой лучшим призом будет олимпийская медаль.
0
0
0
Ответ Ваня Аналитик
сербы сыграли как Академики...но без трешек им ничего не светит...
Трешки у них есть плюс/минус такие же как у всех. Когда летит, когда нет
0
0
0
Ответ banchik1
Удивительный диссонанс с сербскими же футболистами.
Почему? И те и другие играют хуже, чем от них ждут.
0
0
0
Ответ banchik1
Удивительный диссонанс с сербскими же футболистами.
Берут пример с сербских теннисистов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий