Сербия совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр, отыгравшись с «-24» в матче против Австралии

Сербия совершила исторический камбэк в матче против Австралии.

Сербия уступала Австралии с разницей в 24 очка во второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады-2024 в , но сумела отыграть отставание и вырвать победу в овертайме – 95:90.

Это самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр.

Сборная Сербии стала первой командой в истории Олимпийских игр, которая выиграла матч плей-офф, уступая с разницей в 12+ очков после первой половины.

На Олимпиаде 1992 года сборной СНГ также удалось отыграться с «-12» после первой половины и победить Литву (92:80), однако это произошло в матче группового этапа.

Сербия вышла в 1/2 финала, где встретится с победителем матча США – Бразилия.