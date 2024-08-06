«Барса» и «Лейпциг» договорились о трансфере Ольмо за 55+7 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 6 лет
Дани Ольмо близок к переходу в «Барселону».
Каталонский клуб достиг устной договоренности с «РБ Лейпциг» о трансфере 26-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.
«Блауграна» заплатит 55 миллионов евро. В сделке также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму 7 миллионов евро, большая часть бонусов – труднодостижимые.
Сам футболист согласился подписать шестилетний контракт.
В прошлом сезоне Бундеслиги испанец провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
Есть Фермин, скоро выздоравливает Педри, потом Гави, есть Гюндоган и Даже де Йонг не опорник. Столько народа конкурируют за 2 позиции.
Нужен очень опорник. Нужен левый вингер (в идеале Уильямс). Но Лапорта и Деку подписывают во время кризиса за кучу бабла Ольмо.
Ольмо, который не цпз, а почти десятка. Он играет хорошо под нападающими, и в обороне он не так хорош. Сюр.
Левый вингер в лице Нико не принял приглашение.
Ольмо к слову может спокойно играть левого вингера
Если деньги есть, идите за Нико. Надо будет, пообщайтесь и с Иньиго. Сообщите, что Нико очень важен и нужен Барсе. Зачем брать Ольмо, притом за такой ценник?
Видимо, будут пытаться наигрывать Ольмо на проблемном левом фланге, но это не его лучшая зона, плюс травматичность, почему не потратить деньги на профильного левого вингера? Ведь за Уильямса просили ровно те же деньги... Да даже если не Уильямс, разве не было вариантов других вингеров?
Про опорку вообще молчу, это уже вечная боль.
Все имеющиеся скромные ресурсы потратили на человека, качества которого полностью дублируются самым большим количеством футболистов в составе. И ведь есть ещё Лопес на той же позиции, который растёт как на дрожжах...
Кто-нибудь, может пояснить логику Лапорты, Деку и Флика?
Уже не единожды про них в опорке пишешь?
А когда я глянул предсезонку Барсы то прям совсем симпатия к Флику проснулась, но Ольмо откровенно лишний в нынешнем составе Барсы
еще и стандарты в сити исполнял. чем не топчик?
с гризманом будет бомбовый дуэт у них. два умнейших футболиста
после ухода нея покупки были спонтанные
и бессмысленнные.
забыл фамилию, приходил бразилец на сезон, от него было больше пользы, чем от 100 млн трансферов,
флик должен как-то перенастроить барсу, добавить системности, посмотрим.
А вот сам Ольмо мог встрять. Шесть лет это видимо рычажная схема - сначала платят копейки, через два года очень много. Но через два года либо продадут в Аравию, либо попросят "войти в положение"