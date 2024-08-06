«Барса» и «Лейпциг» договорились о трансфере Ольмо за 55+7 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 6 лет

Дани Ольмо близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб достиг устной договоренности с « » о трансфере 26-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

«Блауграна» заплатит 55 миллионов евро. В сделке также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму 7 миллионов евро, большая часть бонусов – труднодостижимые.

Сам футболист согласился подписать шестилетний контракт.

В прошлом сезоне Бундеслиги испанец провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.