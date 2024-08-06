«Барса» и «Лейпциг» договорились о трансфере Ольмо за 55+7 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 6 лет

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб достиг устной договоренности с «РБ Лейпциг» о трансфере 26-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. 

«Блауграна» заплатит 55 миллионов евро. В сделке также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму 7 миллионов евро, большая часть бонусов – труднодостижимые. 

Сам футболист согласился подписать шестилетний контракт. 

В прошлом сезоне Бундеслиги испанец провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь

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71 комментарий
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Смешно то, что из всех слухов(Нико, Ольмо, опорник), Ольмо наименее нужный игрок.
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Барса всегда играет в схемы с 3 полузащитниками. Давайте смотреть.
Есть Фермин, скоро выздоравливает Педри, потом Гави, есть Гюндоган и Даже де Йонг не опорник. Столько народа конкурируют за 2 позиции.
Нужен очень опорник. Нужен левый вингер (в идеале Уильямс). Но Лапорта и Деку подписывают во время кризиса за кучу бабла Ольмо.
Ольмо, который не цпз, а почти десятка. Он играет хорошо под нападающими, и в обороне он не так хорош. Сюр.
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Ответ cektor
Смешно то, что из всех слухов(Нико, Ольмо, опорник), Ольмо наименее нужный игрок.
Это не смешно, это грустно. Пожалуй один из первых трансфером, которые мне кажутся полностью не уместными.
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Трансфер сопоставим с переходом Сеска в Барсу в свое время, при хавииньесте. Игрок хороший, но не самый необходимый для проблемной Барсы.
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Ответ иди поплачь
Откуда деньги?
тапали на хомяка всей командой на сборах
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Абсолютно ненужный трансфер. Ольмо отличный игрок, но пропускает из-за травм не меньше Педри, а игроков на левый фланг и в опорную зону так и нет. Опять одна надежда на Ла Масию
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Господи, какой бред)) Ну почему нельзя посидеть сезон без трансферов? Ну укомплектована вся полузащита, есть Гави, Педри, Де Йонг, Гандоган, Фермин, еще и Ольмо приходит, кто в опорке то играть будет... Лапорта идиот
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и зачем он? за 50 Субименди можно было взять, за 60 Кимиха, Ну Нико походу реально отказался от Барсы, но все равно зачем покупать игрока на заполненую позицию?
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Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Барса всегда играет в схемы с 3 полузащитниками. Давайте смотреть. Есть Фермин, скоро выздоравливает Педри, потом Гави, есть Гюндоган и Даже де Йонг не опорник. Столько народа конкурируют за 2 позиции. Нужен очень опорник. Нужен левый вингер (в идеале Уильямс). Но Лапорта и Деку подписывают во время кризиса за кучу бабла Ольмо. Ольмо, который не цпз, а почти десятка. Он играет хорошо под нападающими, и в обороне он не так хорош. Сюр.
Опорниками будут Касадо/Берналь
Левый вингер в лице Нико не принял приглашение.
Ольмо к слову может спокойно играть левого вингера
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Ответ cektor
Смешно то, что из всех слухов(Нико, Ольмо, опорник), Ольмо наименее нужный игрок.
Воровайка. Стащил мой коммент с чемпа один в один))
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Ответ gPk
Опорниками будут Касадо/Берналь Левый вингер в лице Нико не принял приглашение. Ольмо к слову может спокойно играть левого вингера
Ольмо как Коутиньо. ЦАП но может сыграть и слева. Как бы схожая история не случилась.
Если деньги есть, идите за Нико. Надо будет, пообщайтесь и с Иньиго. Сообщите, что Нико очень важен и нужен Барсе. Зачем брать Ольмо, притом за такой ценник?
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Ничего не понимаю. Очередной бред от Лапорты и Деку...

Видимо, будут пытаться наигрывать Ольмо на проблемном левом фланге, но это не его лучшая зона, плюс травматичность, почему не потратить деньги на профильного левого вингера? Ведь за Уильямса просили ровно те же деньги... Да даже если не Уильямс, разве не было вариантов других вингеров?

Про опорку вообще молчу, это уже вечная боль.

Все имеющиеся скромные ресурсы потратили на человека, качества которого полностью дублируются самым большим количеством футболистов в составе. И ведь есть ещё Лопес на той же позиции, который растёт как на дрожжах...

Кто-нибудь, может пояснить логику Лапорты, Деку и Флика?
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Ответ gPk
Опорниками будут Касадо/Берналь Левый вингер в лице Нико не принял приглашение. Ольмо к слову может спокойно играть левого вингера
Он может там играть, но все голы и лучшие свои моменты он сделал из центральной зоны в штрафной. А, слева играл Уильямс. Уильямса надо было уговаривать сильнее, а не подписывать 6 или 7 полузащитника.
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Ответ Лоу-кики Ли Кан Ина
Барса всегда играет в схемы с 3 полузащитниками. Давайте смотреть. Есть Фермин, скоро выздоравливает Педри, потом Гави, есть Гюндоган и Даже де Йонг не опорник. Столько народа конкурируют за 2 позиции. Нужен очень опорник. Нужен левый вингер (в идеале Уильямс). Но Лапорта и Деку подписывают во время кризиса за кучу бабла Ольмо. Ольмо, который не цпз, а почти десятка. Он играет хорошо под нападающими, и в обороне он не так хорош. Сюр.
Не забывай, что Ольмо ещё любит сыграть в лучше случае половину матчей сезона, а дальше больничка
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А зачем он нужен то? С центральными вроде нет проблем. Форвард и опорник нужнее
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Ответ Predator87
потому что в опорке будут играть касадо и берналь.
А ты часом, не агент этих ребят?
Уже не единожды про них в опорке пишешь?
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Ответ Василий Зубренков
Не забывай, что Ольмо ещё любит сыграть в лучше случае половину матчей сезона, а дальше больничка
Да, я не забываю. Но, я же ничего не решаю)
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Ответ Predator87
так ольмо и будет играть на месте нико слева)а по поводу опорника зачем он вообще нужен?там касадо и берналь могут сыграть.да молодые но при доверии тренера могут выстрелить.в последние пару лет ла масия дает основе качественную молодежь
по такой логике вообще зачем Ольмо нужен, молодёжка хорошая есть и на других позициях
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Ответ ReneHoseman
это реакция на приход в реал мбаппе, после ухода нея покупки были спонтанные и бессмысленнные. забыл фамилию, приходил бразилец на сезон, от него было больше пользы, чем от 100 млн трансферов, флик должен как-то перенастроить барсу, добавить системности, посмотрим.
Ну Флик и у меня вызывает позитив. Я не фан Барсы, но его позиция по Фати меня восхитила. Я тоже в него верю и считаю намного перспективнее Уильямса. Было очень жаль, когда пришла новость о травме(((
А когда я глянул предсезонку Барсы то прям совсем симпатия к Флику проснулась, но Ольмо откровенно лишний в нынешнем составе Барсы
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
Трансфер сопоставим с переходом Сеска в Барсу в свое время, при хавииньесте. Игрок хороший, но не самый необходимый для проблемной Барсы.
Хорошая аналогия. Возведённая в абсолют. А, еще, вдобавок Ольмо, скорее всего не восьмерка или шестерка, а ближе к десятке. Его будут ставить на левый фланг, а ему там скорости не хватает. И в итоге он будет сваливаться в центр, где более эффективен и сужать.
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Ответ a.sh.s.
Берналь и Касадо по ходу очень сильно впечатлили Флика может поэтому не хотят опорку подписать.
Пацаны впечатлили, а через пару туров играть в опорке будет либо Кристинсен, либо ДеЙонг в зависимости от соперника. Купили бы уже хорошего опорника за эти 55 плюс 7.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Господи, какой бред)) Ну почему нельзя посидеть сезон без трансферов? Ну укомплектована вся полузащита, есть Гави, Педри, Де Йонг, Гандоган, Фермин, еще и Ольмо приходит, кто в опорке то играть будет... Лапорта идиот
Гави, Педри и Де Йонг прямо сейчас в больничке и неизвестно, когда вылезут. Гюндогану скоро 84 года, со всеми вытекающими последствиями и неожиданностями, Фермин в основе сыграл полтора матча, ну а так да, полузащита укомплектована...
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Ответ Predator87
а чем альварес такой топ?)забил за сити мало.был игроком ротации.а ольмо на евро себя неплохо проявил
альварес в свои годы уже играет важную роль в команде пепа. не только хороший завершитель, но и с позиционкой и подыгрышем все в порядке + много черновой работы на себя забирает. универсальный солдат в общем, силен во всем.
еще и стандарты в сити исполнял. чем не топчик?
с гризманом будет бомбовый дуэт у них. два умнейших футболиста
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ну, дай то Бог...Удачи ему и Барсе....может получиться отличное усиление...
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По мне очень хороший трансфер. Цена приемлемая, за такого игрока. Он явно хотел только в Барсу. Мотивирован. Универсален. Создаст реальную конкуренцию. Удачи ему 🙏🏽
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Рычаги?
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Ответ sbfgnm7pfx
Я вот искренне не понимаю что творится в Барсе в плане позиционных трансферов. Уходит Неймар, покупают Коутиньо. Казалось бы: идеальная замена по позиции. Да, Коут даст другие качества, больше ударов, больше обостряющий передач… Нет, его ставят на позицию Иньесты и просто убивают игрока. Де Йонг. Переходит в качестве блестящего контролирующего опорника. Вот она - смена Бускетсу на десятилетие. Супер попадание. Нет, его переучивают, поднимают выше, требуют совершенно других качеств. Дембеле и Гризман. Покупают дорогущих игроков в зону, где действует один из лучших игроков за всю историю и особо не страдает травматичностью. Теперь Ольмо. Приходит игрок десятка, позиция, которой вообще нет в Барсе. Его поставят на левый фланг и угробят, поскольку у Ольмо нет ни скорости, ни удара, не смещения для этой позиции.
это реакция на приход в реал мбаппе,
после ухода нея покупки были спонтанные
и бессмысленнные.
забыл фамилию, приходил бразилец на сезон, от него было больше пользы, чем от 100 млн трансферов,
флик должен как-то перенастроить барсу, добавить системности, посмотрим.
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Очередная "покупка ради покупки" от жертвы соц.мадридизма.
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Никак не могу понять зачем и почему, ну посмотрим ... И надеюсь, что это не единственым трансфером за лето будет...
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Ольмо может и на фланге, и в центре сыграть. Игрок с "немецкими" качествами - работящий, старательный. Думаю, Флику пригодится.
А вот сам Ольмо мог встрять. Шесть лет это видимо рычажная схема - сначала платят копейки, через два года очень много. Но через два года либо продадут в Аравию, либо попросят "войти в положение"
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