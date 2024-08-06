Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 200 м и в метании молота, мужчины – в прыжках в длину и на 1500 м

6 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Прыжки в длину

21:15

Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Кэри Маклеод (Ямайка), Уэйн Пиннок (Ямайка), Симон Эхаммер (Швейцария), Ван Цзянань (Китай).

1500 м

21:50

Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Яред Нугусе (США), Джош Керр (Великобритания), Брайан Комен (Кения), Тимоти Черуйот (Кения).

Женщины

Метание молота

20:57

Фавориты: Кэмрин Роджерс (Канада), Деанна Прайс (США), Анита Влодарчик (Польша), Сара Фантини (Италия), Чжао Цзе (Китай), Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния).

3000 м с/п

22:14

Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Беатрис Чепкоеч (Кения), Фейт Черотич (Кения), Элис Фино (Франция), Перут Чемутаи (Уганда).

200 м

22:40

Фавориты: Габриэль Томас (США), Жюльен Альфред (Сент-Люсия), Маккензи Лонг (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Дэрил Нейта (Великобритания).