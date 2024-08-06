Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 200 м и в метании молота, мужчины – в прыжках в длину и на 1500 м
6 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.
Легкая атлетика
Париж, Франция
Мужчины
Прыжки в длину
21:15
Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Кэри Маклеод (Ямайка), Уэйн Пиннок (Ямайка), Симон Эхаммер (Швейцария), Ван Цзянань (Китай).
1500 м
21:50
Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Яред Нугусе (США), Джош Керр (Великобритания), Брайан Комен (Кения), Тимоти Черуйот (Кения).
Женщины
Метание молота
20:57
Фавориты: Кэмрин Роджерс (Канада), Деанна Прайс (США), Анита Влодарчик (Польша), Сара Фантини (Италия), Чжао Цзе (Китай), Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния).
3000 м с/п
22:14
Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Беатрис Чепкоеч (Кения), Фейт Черотич (Кения), Элис Фино (Франция), Перут Чемутаи (Уганда).
200 м
22:40
Фавориты: Габриэль Томас (США), Жюльен Альфред (Сент-Люсия), Маккензи Лонг (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Дэрил Нейта (Великобритания).
Милтиадис Тентоглу может выиграть вторую Олимпиаду. Все предпосылки для этого есть. Он такой же безусловный фаворит, как Итан Катцберг был в метании молота.
В этих двух видах можно ждать высочайших результатов. Жаль, что на 200м у женщин нет Шерики Джексон.