Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 200 м и в метании молота, мужчины – в прыжках в длину и на 1500 м

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6 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Прыжки в длину

21:15

Фавориты: Милтиадис Тентоглу (Греция), Кэри Маклеод (Ямайка), Уэйн Пиннок (Ямайка), Симон Эхаммер (Швейцария), Ван Цзянань (Китай).

1500 м

21:50

Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Яред Нугусе (США), Джош Керр (Великобритания), Брайан Комен (Кения), Тимоти Черуйот (Кения).

Женщины

Метание молота

20:57

Фавориты: Кэмрин Роджерс (Канада), Деанна Прайс (США), Анита Влодарчик (Польша), Сара Фантини (Италия), Чжао Цзе (Китай), Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния).

3000 м с/п

22:14

Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Беатрис Чепкоеч (Кения), Фейт Черотич (Кения), Элис Фино (Франция), Перут Чемутаи (Уганда).

200 м

22:40

Фавориты: Габриэль Томас (США), Жюльен Альфред (Сент-Люсия), Маккензи Лонг (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Дэрил Нейта (Великобритания).

10 комментариев
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За красотку Габби Томас. Пора наконец-то брать золото больших турниров ✊
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Гэби Томас хороша, но Джулиэн Алфред сейчас на таком ходу, что обыграть её будет чрезвычайно тяжело.
Милтиадис Тентоглу может выиграть вторую Олимпиаду. Все предпосылки для этого есть. Он такой же безусловный фаворит, как Итан Катцберг был в метании молота.
В этих двух видах можно ждать высочайших результатов. Жаль, что на 200м у женщин нет Шерики Джексон.
+2
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+2
Ответ Warsz
надо много не проиграть на первых 100м.
Согласен, Жюльен Альфред, как-никак, чемпионка мира этого года на 60 метров.
+1
0
+1
а когда Брейк-данс?✌️☺️
0
0
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А где ша карри?
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Ответ Йенс Мустерманн
За красотку Габби Томас. Пора наконец-то брать золото больших турниров ✊
надо много не проиграть на первых 100м.
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Ответ Валерий З.
Согласен, Жюльен Альфред, как-никак, чемпионка мира этого года на 60 метров.
Но дорожка хорошая у Томас 7-ая. Альфред перед ней по 8-ой. Некоторым очень важно видеть соперника.
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Ответ Ноа Кенга
Гэби Томас хороша, но Джулиэн Алфред сейчас на таком ходу, что обыграть её будет чрезвычайно тяжело. Милтиадис Тентоглу может выиграть вторую Олимпиаду. Все предпосылки для этого есть. Он такой же безусловный фаворит, как Итан Катцберг был в метании молота. В этих двух видах можно ждать высочайших результатов. Жаль, что на 200м у женщин нет Шерики Джексон.
А где она?
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