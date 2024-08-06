Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» против «Рейнджерс», ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Мальме», «Фенербахче» сыграет с «Лиллем»

Теги Лилль Рейнджерс Динамо Киев Твенте Славия Прага Спарта Прага Мальме Фенербахче Лига чемпионов УЕФА Слован Братислава Мидтьюлланд ФКСБ результаты ПАОК АПОЭЛ Ред Булл Зальцбург Карабах Буде-Глимт Ягеллония Ференцварош Юнион Лудогорец Футбол

Стартует 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», «Фенербахче» Жозе Моуринью проведет гостевой матч с «Лиллем», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с «Мальме». 

В среду чешская «Славия» примет бельгийский «Юнион». 

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Карабах Азербайджан – Лудогорец Болгария
Дата проведения
6 августа, 19:00, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальме Швеция – ПАОК Греция
Дата проведения
6 августа, 20:00, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мидтьюлланд Дания – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
6 августа, 20:15, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спарта Прага Чехия – ФКСБ Румыния
Дата проведения
6 августа, 21:00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо Киев Украина – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
6 августа, 21:00
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль Франция – Фенербахче Турция
Дата проведения
6 августа, 21:30, «Стад дю Эно»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ред Булл Австрия – Твенте Нидерланды
Дата проведения
6 августа, 21:45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Славия Чехия – Юнион Бельгия
Дата проведения
7 августа, 20:00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Слован Братислава Словакия – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
7 августа, 21:30, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ягеллония Польша – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
7 августа, 21:45, «Мейски»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"ПАОК Оздоева и Чалова"
Мы дождались этого!
+19
0
+19
ЧАОЗ Салоники
+5
0
+5
Наконец-то всякую шваль выкинули из ЛЧ, остались только крепкие клубы (за парой исключений, конечно).
Карабаху, как мне кажется, повезло. Я смотрел последний матч Лудогорца, они выглядели откровенно слабо, не удивлюсь, если Лудогорец - слабейшая команда из оставшихся.
Ну и, конечно, ждём Лилль-Фенербахче, заруба будет что надо
+1
-1
0
Надо чтобы паок ещё купил кого-то, чтобы посмотреть насколько далеко редакторы спортса могут зайти
0
0
0
За Особенного
0
0
0
удачи Рейнджерс
0
0
0
Надеюсь «Рейнджерс» вынесет никчемный польский клуб
0
0
0
хочу прийти на матч ФКСБ Румыния
в майке ФСБ Румыния)))
0
0
0
Справедливее было бы Фенер - Лудогорец, Карабах - Лилль, а то какой то шлак по любому будет в группе, а норм команда по любому вылетит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий