Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» против «Рейнджерс», ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Мальме», «Фенербахче» сыграет с «Лиллем»

Стартует 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Киевское « » сыграет с « », « » Жозе Моуринью проведет гостевой матч с « », ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с «Мальме».

В среду чешская « » примет бельгийский «Юнион».

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.