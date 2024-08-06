Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» против «Рейнджерс», ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Мальме», «Фенербахче» сыграет с «Лиллем»
Стартует 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», «Фенербахче» Жозе Моуринью проведет гостевой матч с «Лиллем», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с «Мальме».
В среду чешская «Славия» примет бельгийский «Юнион».
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 6 августа, 19:00, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 6 августа, 20:00, «Новый Стадион Мальме»
- Дата проведения
- 6 августа, 20:15, «MCH Арена»
- Дата проведения
- 6 августа, 21:00, «Генерали Арена»
- Дата проведения
- 6 августа, 21:00
- Дата проведения
- 6 августа, 21:30, «Стад дю Эно»
- Дата проведения
- 6 августа, 21:45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 7 августа, 20:00, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 августа, 21:30, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 7 августа, 21:45, «Мейски»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы дождались этого!
Карабаху, как мне кажется, повезло. Я смотрел последний матч Лудогорца, они выглядели откровенно слабо, не удивлюсь, если Лудогорец - слабейшая команда из оставшихся.
Ну и, конечно, ждём Лилль-Фенербахче, заруба будет что надо
в майке ФСБ Румыния)))