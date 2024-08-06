Вратарь «Ноа» Чанчаревич забил гол в ворота АЕК прямым ударом из своей штрафной в квалификации Лиги конференций
Вратарь забил гол в ворота АЕК прямым ударом из штрафной площади «Ноа».
«Ноа» из Еревана обыграл греческий АЕК (3:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
34-летний вратарь сборной Армении и «Ноа» Огнен Чанчаревич на 67-й минуте матча забил второй гол своей команды прямым ударом из штрафной площади ереванского клуба.
А где фотки? 😏
А так армянский Ной отжигает. Сначала 7-0 вынесли мальтийцев - рекорд турнира. Теперь вот греки пострадали.
Армяне опустили греков
Украинец ты или русский,какая разница да? Казах или Кыргыз,ну какая же разница!
Тоже никакой разницы не вижу
Интересно бывало ли такое вообще)
Славянин и Кавказец, никакой разницы