Вратарь «Ноа» Чанчаревич забил гол в ворота АЕК прямым ударом из своей штрафной в квалификации Лиги конференций

Вратарь забил гол в ворота АЕК прямым ударом из штрафной площади «Ноа».

«Ноа» из Еревана обыграл греческий (3:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда .

34-летний вратарь сборной Армении и «Ноа» на 67-й минуте матча забил второй гол своей команды прямым ударом из штрафной площади ереванского клуба.