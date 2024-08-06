Вратарь «Ноа» Чанчаревич забил гол в ворота АЕК прямым ударом из своей штрафной в квалификации Лиги конференций

Теги АЕК высшая лига Греция сборная Армении по футболу высшая лига Армения Огнен Чанчаревич Ноа Лига конференций УЕФА Футбол

Вратарь забил гол в ворота АЕК прямым ударом из штрафной площади «Ноа».

«Ноа» из Еревана обыграл греческий АЕК (3:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

34-летний вратарь сборной Армении и «Ноа» Огнен Чанчаревич на 67-й минуте матча забил второй гол своей команды прямым ударом из штрафной площади ереванского клуба. 

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36 комментариев
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Кроме гола он еще и голевую передачу сделал!
+65
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+65
Вообще я нападающий, а вратарь так для души
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Армянин просто разорвал футбол!
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Это че спортс видео голов показывает?
А где фотки? 😏

А так армянский Ной отжигает. Сначала 7-0 вынесли мальтийцев - рекорд турнира. Теперь вот греки пострадали.
+15
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+14
Ещё и такой важный гол
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+13
Ответ Three Days Grace
Он хорват)
Так то он серб🤣
+15
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Тянет на премию Пушкаша ?
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Ноа просто мощь
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Чанчаревич хорош. Очень за сборную понравился в квалификации, так ещё и бомбардир оказывается
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Ответ Arturitto
Кроме гола он еще и голевую передачу сделал!
жаль на него не засчитают первый удар вратарь отбил 🙂
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К Пепу его, ложным вратарём.
+7
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Ответ 6tspey7tb5
Комментарий скрыт
Никто не поднимал никого
Армяне опустили греков
+7
-3
+4
Ответ catcher69
мвахахахаахахаха))))))))))))) чанчарян топ !!!!!!!!!!! аек да и все греческие клубы просто днище донное !!!!!!!!!!!!!!
Ну так-то Олимпиакос выиграл эту Лигу Конференций пару месяцев назад
+2
0
+2
Отскок от газона показался странным.
+2
0
+2
Прям как Ховард в 2011 году(вроде)
+2
0
+2
От ворот до ворот не считается ))))
+3
-1
+2
Ответ Мертвый
не удивлюсь если они придумали футбол))
Так и есть, все знают
+2
0
+2
Ответ Vova Torosyan
Так то он серб🤣
А какая разница...
+5
-3
+2
Ответ DeadMorozz
А какая разница...
Действительно,какая разница!
Украинец ты или русский,какая разница да? Казах или Кыргыз,ну какая же разница!
+4
-3
+1
Ответ 6tspey7tb5
Комментарий скрыт
Тоесть победа Греции на евро 2004 договорняк?
+1
0
+1
Ответ DeadMorozz
А какая разница...
самая первая разница хорваты католики а сербы православные
+1
0
+1
Ответ Vova Torosyan
Так то он серб🤣
Точно, спасибо)
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Армянин просто разорвал футбол!
не удивлюсь если они придумали футбол))
+3
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0
Ответ Vova Torosyan
Действительно,какая разница! Украинец ты или русский,какая разница да? Казах или Кыргыз,ну какая же разница!
Сенегалец или Китаеза
Тоже никакой разницы не вижу
+1
-1
0
Если бы нападающий сразу забил с его передачи, то были бы гол + пас)
Интересно бывало ли такое вообще)
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Сенегалец или Китаеза Тоже никакой разницы не вижу
Солидарен
Славянин и Кавказец, никакой разницы
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Ответ Vova Torosyan
Действительно,какая разница! Украинец ты или русский,какая разница да? Казах или Кыргыз,ну какая же разница!
Это же мем из Брата-2. https://youtu.be/ctdjMvlePO8?si=71MJ1OpKC6ZmapUX
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Ответ Sevillafan
самая первая разница хорваты католики а сербы православные
Бозецьки! В мире кто-то есть неправославный? Кто-то не братушка? Ая-я-й!
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Ответ Sevillafan
самая первая разница хорваты католики а сербы православные
прямо все поголовно ??? поди и в церкву ходють по воскресеньям ???
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Ответ Sevillafan
самая первая разница хорваты католики а сербы православные
Как татары и чуваши получается?
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